กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเคลื่อนไหว #SAVEทับลาน ผืนป่ามรดกโลกถูกเฉือน 1.5 แสนไร่ นัดรวมพลรัฐสภา 24 มิ.ย.นี้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เคลื่อนไหว #SAVEทับลาน นัดรวมพลที่รัฐสภา เกียกกาย 24 มิ.ย. ยื่นหนังสือและหารือด่วนปัญหาปมร้อน กรณีเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ ป่าทับลาน ผืนป่ามรดกโลกถูกเฉือนไปกว่า 1.5 แสนไร่ ผวากระทบป่าไม้และสัตว์ป่าหนัก ชี้ป่าทับลานเป็นมรดกโลกและเป็นของคนไทยทุกคน และเป็นของสัตว์ป่าโดยชอบธรรมไม่ใช่มรดกของใคร
วันนี้ ( 21 มิ.ย.69) ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Sunattha Thailek” ได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่ม “เพื่อช้างไทยและคนรักช้าง” โดยรายละเอียดภายในโพสต์นั้นเป็นการนัดรวมตัวกันในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย เพื่อยื่นหนังสือและร่วมหารือกับ นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในประเด็นสำคัญ กรณี “ช้างหูพับ” ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนรวมไปถึง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ที่ต้องศักดิ์สิทธิ์และครอบคลุม ทบทวนบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์
และ ประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชน คือการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินของประชาชน จำนวน 155,865 ไร่ ส่งให้ ส.ป.ก. เป็นผู้บริหารจัดการ โดยมีการอ้างว่า “พื้นที่ไม่ลดลง” เพราะจะประสานกรมป่าไม้สำรวจและยึดคืนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ส่วนอื่นมาขยายเขตอุทยานฯทดแทนเกือบ 8.7 หมื่นไร่
ทั้งนี้การเพิกถอนพื้นที่อุทยานส่งให้ ส.ป.ก. ดูแลอนุมัติสิทธิที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นั้น ในกลุ่มนักอนุรักษ์ต่างมองว่าการยกสิทธิให้ ส.ป.ก.เป็นผู้ดูแลออกสิทธิให้นั้นจะเป็นการเปิดช่องให้นายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและอาจทำป่าไม้ในพื้นที่ลดลงและส่งผลกระทบต่อไปยังสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน นั้นมีแหล่งอาหารลดน้อยลงและส่งผลทำให้ต้องออกมาหากินนอกเขตอุทยานจนเกิดปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างคนกับสัตว์
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังเจ้าของโพสต์ดังกล่าว ทราบว่า เหตุผลและความตั้งใจที่โพสต์นั้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงชมรมจิตอาสารักษ์สัตว์ เกี่ยวกับประเด็นเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่ทางกลุ่มอนุรักษ์มองว่าอาจส่งกระทบต่อทบต่อสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่มีพื้นที่ป่าลดลงไปกว่า 1.5 แสนไร่ และ ที่หน้าเป็นห่วงก็คือที่ดินที่ถูกเพิกถอนไปนั้นจะไปอยู่ในมือ ส.ป.ก. ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้นายทุนนั้นเข้ามาฮุบพื้นที่จนส่งผลทำให้พื้นที่ป่าลดน้อยลงจนนำไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างคนกับสัตว์ป่า จึงได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงไปเพื่อเป็นกระบอกเสียงแทนผืนป่าและสัตว์ป่าที่พูดไม่ได้