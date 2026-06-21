งานเข้า! แจ้งจับ "อดีตผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์" พร้อมพวก ปมปั่นโครงการเสกเหรียญหลวงปู่ศิลา แฝงใบสั่งมัดมือชกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน บังคับจองหมู่บ้านละเหรียญ!

กาฬสินธุ์- ตัวแทนชาวกาฬสินธุ์แจ้งจับ อดีตผู้ว่าฯเมืองน้ำดำพร้อมพวก ข้อหาฉ้อโกงประชาชน แอบแฝงผ่านโครงการเรี่ยไรเงิน ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ด้วยการสร้างเหรียญรุ่นครุฑร่ำรวย เสกโดย หลวงปู่ศิลา ระบุเอกสารหลักฐานสำคัญ กระทำเป็นเครือข่ายพบ หลอกลวงผู้นำชุมชนและชาวบ้านทั่วไปให้หลงเชื่อ เนื่องจากการสร้างเหรียญวัตถุมงคลดังกล่าวไม่ใช่โครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ลั่นจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
วันนี้(21 มิ.ย.) เวลา 11.30 น.ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายปัญญา นิตยารส อายุ 62 ปี นักธุรกิจ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อ ร.ต.อ.นิกร พินิจนตรี รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ให้ดำเนินคดีกับ นายสนั่น พงษ์อักษร อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมพวก ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน
โดยระบุว่า มีพฤติกรรมแอบแฝงไปกับโครงการเรี่ยไรเงินก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ในขณะนั้น นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อ้างตัวเป็นประธานสร้างเหรียญรุ่นครุฑร่ำรวย ปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลา ทำให้ชาวบ้านหลงเชื่อว่าเป็นโครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้สั่งจองเหรียญตามคำเชิญชวนของ นายสนั่น ทั้งยังได้ออกหนังสือสั่ง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สั่งจองเหรียญรุ่นครุฑร่ำรวย อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 เหรียญ สร้างความเดือดร้อนและอึดอัดใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อนายปัญญา ได้รับหนังสือสำคัญจากสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงทราบว่า นายสนั่น หลอกลวงชาวบ้านและประชาชนทั่วไป เนื่องจากการสร้างเหรียญวัตถุมงคลดังกล่าวไม่ใช่โครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์
การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษครั้งนี้ นายปัญญา ได้นำเอกสารหลักฐานหนังสือสำคัญ ที่ผ่านการรับรองจาก สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนังสือ เชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และ หนังสือที่ กส.00173/ ว.4242 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบทุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์)
นอกจากนี้ ยังมีหนังสือเรื่อง ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญรุ่นครุฑร่ำรวย เลขที่ กส.0017.3/ ว.12205 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินาราย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกสมาคม/สโมสร ประธานชมรม/มูลนิธิ ผู้จัดการธนาคาร ผู้บริหารองค์กรเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา และ หนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์สั่งจองวัตถุมงคล เหรียญรุ่นครุฑรวยๆ เลขที่ กส.0118/ ว.1382 เรียน กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ลงวันที่ 19 กันยายน 2568 ที่เป็นหลักฐานสำคัญ ที่มีเนื้อหาให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมบูชาวัตถุมงคลเหรียญรุ่นครุฑร่ำรวย ขอความอนุเคราะห์สั่งจองอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 เหรียญ ตามรายละเอียด ข้อ 1-7
ประกอบด้วย 1.เนื้อทองคำ จัดสร้างตามจำนวนสั่งจอง ค่าเช่าบูชา 99,999 บาท 2.เนื้อเงิน หน้ากากทองคำ ลงยาแดง จัดสร้าง 99 เหรียญ ค่าเช่าบูชา 9,999 บาท 3.เนื้อเงิน ลงยาฟ้า จัดสร้าง 299 เหรียญ ค่าเช่าบูชา 2,999 บาท 4.เนื้อนวะหน้ากากทองทิพย์ จัดสร้าง 999 เหรียญ ค่าเช่าบูชา 599 บาท 5.เนื้อชนวน จัดสร้าง 5,000 เหรียญ ค่าเช่าบูชา 299 บาท 6.เนื้อทองทิพย์ จัดสร้าง 15,000 เหรียญ ค่าเช่าบูชา 199 บาท 7.เนื้อทองแดงรุ้ง จัดสร้าง 15,000 เหรียญ ค่าเช่าบูชา 199 บาท
นายปัญญา กล่าวว่า สาเหตุที่ได้นำเรื่องนี้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายสนั่น พงษ์อักษร อดีต ผวจ.กาฬสินธุ์พร้อมพวกนั้น เนื่องจากมีพฤติกรรม “ฉ้อโกงประชาชน” ด้วยการแอบอ้างโครงการเรี่ยไรเงิน ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 แต่ในเวลาไล่เลี่ยกัน ”นายสนั่น“ ได้ทำโครงการจัดสร้างเหรียญรุ่นครุฑร่ำรวย ด้านหน้าเป็นครุฑ ด้านหลังเป็นยันต์หลวงปู่ศิลา พระราชวัชรธรรมโสภณ (หวงปู่ศิลา สิริจนฺโท) แล้ว นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกฬสินธุ์ ได้ทำเอกสารประชาสัมพันธ์แสดงภาพเหรียญรุ่นครุฑฯ และภาพหลวงปู่ศิลา สิริจนฺโท ด้านซ้ายของภาพเหรียญ
และที่สำคัญแสดงภาพ นายสนั่น พงษ์อักษร สวมใส่ชุดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านขวาของภาพเหรียญ และมีข้อความใต้ภาพว่า นายสนั่น พงษ์อักษา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดสร้าง และจัดทำเอกสารใบจองเหรียญ ราชการแสดงจำนวนเหรียญจัดสร้างเพื่อให้ประชาชนสั่งจอง
พฤติกรรมนี้ นายสนั่น ได้บังอาจหลอกลวงประชาชนทั่วไป หรือคนหมู่มาก ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้ชัดแจง โดยนำเอกสารประชาสัมพันธ์รูปเหรียญและใบสั่งจองที่ “นายสนั่น” จัดสร้าง ให้บุคลากรในจังหวัดตามปรากฏเอกสาร เชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือคนหมู่มาก สั่งจองวัตถุมงคลในเวลาไล่เลี่ยกันคราวเดียวกันกับการเรี่ยไรให้คนหมู่มากร่วมกันสมทบทุนในการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผ่านหน่วยงานปกครอง สถานศึกษา องค์กรท้องถิ่นและองค์กรเอกชนต่างๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเจตนาทุจริตให้ประชาชนคนทั่วไปหลงเชื่อจากข้อความที่ปรากฏจากการโฆษณาเอกสารเผยแพร่ว่า โครงการจัดสร้างเหรียญครุฑร่ำรวย เป็นโครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์
โดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดสร้าง เช่นเดียวกับโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตามหนังสือที่ กส.0017.3/4242 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ซึ่งความจริงแล้ว นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบดีว่าโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญรุ่นครุฑร่ำรวย ไม่ได้เป็นโครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์แต่อย่างใด”
นายปัญญา กล่าวต่อว่า ด้วยพฤติกรรมเจตนาทุจริตของ นายสนั่น ได้บังอาจอาศัยหน่วยงานราชการ สถานศึกษาในสังกัด ผู้นำองค์กรท้องถิ่น และเอกชนโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป หรือคนหมู่มาก ให้สั่งจองบูชาวัตถุมงคล ที่ตนมีหนังสือเป็นเอกสารสำคัญ ลงวันที่ 19 กันยายน 2568 หนังสือออกจาก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เลขที่ กส.0118/ ว.1342 อ้างถึง หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด ที่ กส.0017.3/ ว.12205 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่มีข้อความให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ทุกหมู่บ้าน สั่งจองอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 เหรียญ จึงถือได้ว่าเป็นการหลวงลวงประชาชน ที่ขอให้ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
การเข้าแจ้งความ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้ลงบันทึกประจำวัน โดยจะมีการเรียกผู้ร้องและทำการผู้ที่เกี่ยวข้องและเรียกพยานมาสอบปากคำ เพื่อดำเนินคดีต่อไป
รายงานแจ้งว่า ทีมข่าวได้สอบถามไปที่ นายณวชร แสงไกร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสอบถามว่าโครงการก่อสร้างปลุกเสกเหรียญครุฑร่ำรวย ในปี 2568 ยุคสมัยของ นายสนั่น พงษ์อักษร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช่โครงการของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อยู่ในโครงการเรี่ยไรหรือไม่ แต่ไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากเป็นวันอาทิตย์