(คลิป)นายกฯอนุทิน เชื่อ “ผีตาโขน”ช่วยหนุนส่งให้ได้นั่งเก้าอี้นายก

เลย- นายกฯอนุทินเปิดงานผีตาโขน อ.ด่านซ้ายท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมาก เชื่อ “ผีตาโขน” ช่วยเสริมสร้างให้มีความเจริญก้าวหน้าจนก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรี ด้าน ททท.เผยตลอดการจัดงาน3วันนักท่องเที่ยวจองเข้าพักรีสอร์ท-โรงแรมเต็มหมดทั้งอำเภอด่านซ้าย ภูเรือ อ.เมือง อ.เชียงคาน แม้แต่รีสอร์ทใน อ. นาแห้ว
วันนี้( 21 มิ.ย.)ณ ที่หน้าว่าการอำเภอด่านซ้าย บริเวณกลางลานวัฒนธรรม อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี เปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ มาร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วย ท่านดวงตา ไซวุด ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซยะบูลี จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย เขต 2 นายธนยศ ทิมสุวรรณ สส.เลย เขต 3 และ นายสมเจตต์ แสงเจริญรัตน์ สส.เลย เขต 4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอำเภอ ภาคเอกชน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ของอำเภอด่านซ้ายจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ของประชาชนอำเภอด่านซ้าย ซึ่งในงานหลวงนี้ จะมีกองทัพ ผีตาโขน ออกวาดลวดลาย และร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครง กว่า 2,000 ตน ที่ร่วมในขบวนแห่พระเวสสันดร จากความเชื่อว่า ผีตาโขน เป็นสัญลักษณ์แทนคนป่าหรือภูตผีที่ศรัทธาในพระบารมีของพระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมือง เหล่าผีตาโขนหรือผีตามคนจึงตามมาส่ง จากความศรัทธาจึงกลายเป็นการละเล่น “ผีตาโขน”สืบต่อกันมา
โดยในปีนี้การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่มีส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดี ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดเลย ในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี และนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่อันงดงามตระการตา สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP และใช้สิทธิ์ “ไทยช่วยไทย พลัส” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน สร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หลังจากที่ได้มาเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเมื่อปี 2567 ตนก็ได้มีรูปภาพผีตาโขนและของที่ระลึกวางประดับไว้ในห้องทำงาน ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งมาเป็นนายกรัฐมนตรี จึงมีความเชื่อว่า ผีตาโขนเป็นส่วนหนึ่งที่นำความเป็นสิริมงคลมาให้แก่ชีวิต เสริมสร้างให้มีความเจริญก้าวหน้าจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้
ด้านนายจริยาทร สูหู่ ผอ.ททท.สำนักงานเลย เปิดเผยว่า กิจกรรมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัดเลย ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้จากจำนวนห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ในอำเภอด่านซ้าย ภูเรือ จนถึงอ.นาแห้ว ถูกจองเต็มหมด ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้า จะเปิดห้องพัก โรงแรม รีสอร์ท ในตัวเมืองจังหวัดเลย และบางส่วนได้ทะลักเข้าพักที่อำเชียงคาน ซึ่งที่พักเต็มทุกแห่งในอำเภอเชียงคาน