ช้างป่าทำร้ายชายวัย 62 ปีดับอนาถขณะออกจากบ้านมาเก็บขี้ยางพาราในสวนยางฯ จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ชายวัย 62 ปี ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต ขณะออกมาเก็บขี้ยางพาราที่กรีดไว้ในสวนยางฯ บ้านคลองตะเคียน อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 21 มิ.ย.) ร.ต.อ.วชิรพันธ์ เจริญวัย รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองใหญ่ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดหนองใหญ่ ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายภายในสวนสวนยางพาราบ้านคลองตะเคียน ม. 3 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
หลังรับแจ้งเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดหนองใหญ่ และแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองใหญ่
พบที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านพักคนงานกรีดยางประมาณ 200 เมตร และมีร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือ นายสามารถ บดีรัฐ อายุ 62 ปี สภาพนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อแขนยาวลายสีฟ้า สวมกางเกงขายาวสีน้ำตาล ใส่รองเท้าบูทยางสีม่วง บริเวณลำตัวมีบาดแผลขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายถูกงาช้างแทง และเหยียบซ้ำ เนื่องจากพบรอยเท้าช้างอยู่บริเวณใกล้กับศพ
นายเอกลักษณ์ หงษ์อ้อน บุตรชายผู้เสียชีวิตเล่าว่าตนเองและผู้เสียชีวิตได้ตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปเก็บขี้ยางที่กรีดไว้ตั้งแต่ช่วงกลางคืน เพราะเกรงจะถูกลักขโมยขี้ยาง แต่พอเมื่อมาถึงในสวนป่ายาง ได้พบฝูงช้างป่าหลายตัว ตนเองและพ่อได้พากันวิ่งหลบหนีไปคนละทาง
และคาดว่าพ่อน่าจะเป็นห่วงตนเอว จึงวิ่งย้อนกลับมาจนทำให้ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต
" ช้างป่า มักพบเจอบ่อยครั้งและมีจำนวนหลายตัว ซึ่งในบางครั้งที่ออกมากรีดยางก็รู้สึกกลัวแต่ก็พยายามป้องกัน แต่ก็ยังไม่วายเกิดเหตุขึ้นจนได้" นายเอกลักษณ์ กล่าว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รวมทั้งฝ่ายปกครอง ได้ส่งศพให้หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง จุดหนองใหญ่ นำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลหนองใหญ่ เพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง ก่อนให้ญาติรับกลังไปประกอบพิธีทางศาสนา