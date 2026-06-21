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ช้างป่าทำร้ายชายวัย 62 ปีดับอนาถขณะออกจากบ้านมาเก็บขี้ยางพาราในสวนยางฯ จ.ชลบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- ชายวัย 62 ปี ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต ขณะออกมาเก็บขี้ยางพาราที่กรีดไว้ในสวนยางฯ บ้านคลองตะเคียน อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา  

 เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 21 มิ.ย.)​ ร.ต.อ.วชิรพันธ์ เจริญวัย รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.หนองใหญ่ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดหนองใหญ่ ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้ายภายในสวนสวนยางพาราบ้านคลองตะเคียน ม. 3 ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 

หลังรับแจ้งเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดหนองใหญ่ และแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองใหญ่ 

พบที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านพักคนงานกรีดยางประมาณ 200 เมตร และมีร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ทราบชื่อคือ นายสามารถ บดีรัฐ อายุ 62 ปี สภาพนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อแขนยาวลายสีฟ้า สวมกางเกงขายาวสีน้ำตาล ใส่รองเท้าบูทยางสีม่วง บริเวณลำตัวมีบาดแผลขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายถูกงาช้างแทง และเหยียบซ้ำ เนื่องจากพบรอยเท้าช้างอยู่บริเวณใกล้กับศพ


 นายเอกลักษณ์ หงษ์อ้อน บุตรชายผู้เสียชีวิตเล่าว่าตนเองและผู้เสียชีวิตได้ตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปเก็บขี้ยางที่กรีดไว้ตั้งแต่ช่วงกลางคืน เพราะเกรงจะถูกลักขโมยขี้ยาง แต่พอเมื่อมาถึงในสวนป่ายาง ได้พบฝูงช้างป่าหลายตัว ตนเองและพ่อได้พากันวิ่งหลบหนีไปคนละทาง 

และคาดว่าพ่อน่าจะเป็นห่วงตนเอว จึงวิ่งย้อนกลับมาจนทำให้ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิต 

" ช้างป่า มักพบเจอบ่อยครั้งและมีจำนวนหลายตัว ซึ่งในบางครั้งที่ออกมากรีดยางก็รู้สึกกลัวแต่ก็พยายามป้องกัน แต่ก็ยังไม่วายเกิดเหตุขึ้นจนได้" นายเอกลักษณ์ กล่าว

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ รวมทั้งฝ่ายปกครอง ได้ส่งศพให้หน่วยกู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง จุดหนองใหญ่ นำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลหนองใหญ่ เพื่อตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง ก่อนให้ญาติรับกลังไปประกอบพิธีทางศาสนา








ช้างป่าทำร้ายชายวัย 62 ปีดับอนาถขณะออกจากบ้านมาเก็บขี้ยางพาราในสวนยางฯ จ.ชลบุรี
ช้างป่าทำร้ายชายวัย 62 ปีดับอนาถขณะออกจากบ้านมาเก็บขี้ยางพาราในสวนยางฯ จ.ชลบุรี
ช้างป่าทำร้ายชายวัย 62 ปีดับอนาถขณะออกจากบ้านมาเก็บขี้ยางพาราในสวนยางฯ จ.ชลบุรี
ช้างป่าทำร้ายชายวัย 62 ปีดับอนาถขณะออกจากบ้านมาเก็บขี้ยางพาราในสวนยางฯ จ.ชลบุรี
ช้างป่าทำร้ายชายวัย 62 ปีดับอนาถขณะออกจากบ้านมาเก็บขี้ยางพาราในสวนยางฯ จ.ชลบุรี
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