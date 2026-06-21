จนท.พิทักษ์ป่าอุทยานฯ เขาแหลม ลุยลาดตระเวน 7 คืน 8 วัน ปกป้องผืนป่าร้อยวา-รันตี พบยังอุดมสมบูรณ์ ไร้ลอบบุกรุก

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เดินหน้าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) อย่างเข้มข้น เดินเท้าเข้าป่าลึกนาน 7 คืน 8 วัน ครอบคลุมพื้นที่ป่าน้ำตกร้อยวา ป่าพะบุ่ง ป่าบ้านกองม่องทะ และป่ารันตี เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมยืนยันผืนป่ายังคงอุดมสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายที่มีนัยสำคัญ
นายศิริวัฒน์ แสงฉวี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-20 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่สายตรวจชุดที่ 8 (รันตี) และชุดที่ 3 (เกริงกระเวีย) ได้สนธิกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เดินเท้าเข้าป่าต่อเนื่องเป็นเวลา 7 คืน 8 วัน เพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
พื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมบริเวณป่าน้ำตกร้อยวา ป่าพะบุ่ง ป่าบ้านกองม่องทะ และป่ารันตี โดยเจ้าหน้าที่ได้สำรวจและบันทึกข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพรรณไม้ ร่องรอยสัตว์ป่า รวมถึงเฝ้าระวังการลักลอบเก็บหาของป่า การล่าสัตว์ และการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างเข้มงวด
ผลการลาดตระเวนพบว่า สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติ ไม่พบการบุกรุกหรือการกระทำผิดที่มีนัยสำคัญ ผืนป่าทั้ง 4 พื้นที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ที่ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเสียสละและต่อเนื่อง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันดูแลผืนป่า เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป.