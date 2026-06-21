เชียงใหม่ระดมพลังช่วยกันคนละไม้คนละมือทาสีฟื้นฟูภูมิทัศน์เมืองเก่าเตรียมพร้อมประเมินขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เชียงใหม่-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสภาเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาจิตอาสาร่วมทาสีฟื้นฟูภูมิทัศน์เมืองเก่า เตรียมพร้อมรับประเมินมรดกโลกในเดือนสิงหาคม69
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จากปัญหาการพ่นสีและขีดเขียนบนกำแพง อาคาร และพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์ล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เมืองเชียงใหม่กำลังอยู่ในกระบวนการประเมินเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก วันนี้(21มิ.ย.69) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสภาเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาจิตอาสาจากคณะครุศาสตร์ 120 คน จัดกิจกรรมแต่งหน้าบ้าน ทาสีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ลงพื้นที่ฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนและปรับปรุงภูมิทัศน์กว่า 54 จุด ในบริเวณหน้าประตูท่าแพ ถนนพระปกเกล้าซอย 3 อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และย่านวัดล่ามช้าง
โดยกิจกรรมครั้งนี้มุ่งลบร่องรอยความเสื่อมโทรมและคืนความสะอาดสวยงามให้กับย่านเมืองเก่า โดยเฉพาะรอยพ่นสีที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของเมืองประวัติศาสตร์ แม้งานกราฟฟิตี้จะเป็นศิลปะที่มีคุณค่าในตัวเอง แต่การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของเมืองเก่าล้านนาย่อมต้องอาศัยความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบ เพราะประเด็นสำคัญที่ผู้ประเมินมรดกโลกให้ความสนใจไม่ใช่ความสวยงามของภาพบนกำแพง หากเป็นความสามารถของเมืองในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้คงคุณค่าและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือครั้งใหญ่ในการทาสี ปรับปรุงอาคาร และฟื้นฟูทัศนียภาพของเมืองเก่าเชียงใหม่
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนที่คณะผู้ประเมินจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคมนี้ หลังเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 35 แหล่งทั่วโลก จากผู้เสนอชื่อกว่า 800 แห่ง เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยจุดเด่นของเชียงใหม่คือการเป็น “เมืองมรดกที่ยังมีชีวิต” ซึ่งเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญ 8 แห่ง ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดอุโมงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดสวนดอกพระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง รวมถึงคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่