นาทีระทึก! สองเกลอเฒ่าขี่ จยย.ไปหาหน่อไม้ ข้ามถนนไม่พ้นถูกรถเก๋งชน เจ็บสาหัส 1

ลพบุรี – นาทีระทึก! สองชายสูงวัยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยเตรียมไปหาหน่อไม้ ก่อนขี่ตัดข้ามถนนโดยมองไม่เห็นรถเก๋งที่วิ่งทางตรง พุ่งชนอย่างจัง ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดย 1 รายอาการสาหัส ขณะที่ตำรวจเร่งตรวจสอบสาเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้( 21 มิ.ย.) ร.ต.อ.บัญชา ชอบธรรม รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณซอย 19 ถนนสายลพบุรี-วังม่วง หมู่ 8 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เจ้าหน้าที่รีบให้การปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลพัฒนานิคม โดยหนึ่งในผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัส มีบาดแผลขนาดใหญ่หลายแห่ง
ตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน-ดำ ทะเบียน 1 กภ 8113 ลพบุรี ล้มอยู่กลางถนน สภาพได้รับความเสียหาย ใกล้กันพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า แจ๊ส สีขาว ทะเบียน กม 656 สระบุรี จอดอยู่ริมถนน สภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายมีร่องรอยการเฉี่ยวชนอย่างชัดเจน
นายสำเริง หยั่งถึง อายุ 58 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บแต่ยังสามารถให้การได้ เปิดเผยว่า ตนขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายอุทัย ศรีจันทร์ อายุ 66 ปี นั่งซ้อนท้าย ออกจากบ้านเพื่อไปหาหน่อไม้ เมื่อมาถึงบริเวณสามแยก มีรถกระบะจากทางขวาเลี้ยวเข้าซอย ทำให้บดบังทัศนวิสัย ไม่สามารถมองเห็นรถเก๋งที่วิ่งมาตามทางตรงได้ ก่อนจะขี่รถออกไปจนถูกรถเก๋งพุ่งชนอย่างแรง ส่งผลให้ทั้งสองได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบและบันทึกภาพในที่เกิดเหตุ พร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน เพื่อประกอบการสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.