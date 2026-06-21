ขายได้ราคาดีตลาดโตไม่หยุด กลุ่มจังหวัดสบายดีหนุนเลี้ยงโควากิวแปรรูป

หนองคาย-ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย และกลุ่มจังหวัดคลัสเตอร์สบายดี ขยายฐานการเลี้ยงโคขุน โควากิว ยกระดับคุณภาพตลาดเนื้อพรีเมียม แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหลากหลายรูปแบบ รองรับตลาดเนื้อที่กำลังเติบโต
เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแปรรูปเนื้อสัตว์โพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2569 โครงการพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทั้งกลุ่มพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการผลิตโคเนื้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเนื้อโคขุนคุณภาพลุ่มน้ำโขง
ปัจจุบันกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คลัสเตอร์ สบายดี (อุดรธานี,บึงกาฬ,เลย,หนองบัวลำภู และหนองคาย) มีโคเนื้อจำนวน 414,773 ตัว มีเกษตรกร 60,016 ราย และมีแม่พันธุ์โคเนื้อตั้งท้องแรกขึ้นไป 121,711 ตัว จากความนิยมในการบริโภคสินค้าเนื้อโคของโลกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับสถิติตั้งแต่ปี 2562-2566 ที่พบว่าปริมาณการนำเข้าเนื้อโคของโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 3.24 ต่อปี การบริโภคเนื้อโคโลกปี 2568 -2569 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความต้องการโปรตีนคุณภาพสูง ตลาดเนื้อพรีเมียมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเอเชีย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย โดยนายฉัตรชัย ประทุมมาลย์ ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น โดยกลุ่มคลัสเตอร์ สบายดี จะได้ฝึกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ ในการตัดแต่งซากโคเนื้อแบบสากลและการบริหารจัดการชิ้นส่วนเนื้อเพื่อการใช้ประโยชน์ การฝึกปฏิบัติ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนเพื่อการใช้ประโยชน์ 15 ราย เช่น สเต็กเนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขง, หม่ำเนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขง, ไสร้กรอกเนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขง, เนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขงรมควัน, ลูกชิ้นปั้นมือเนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขง, เนื้อโคขุนลุ่มน้ำโขงหมักพริกไทยดำ เป็นต้น ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนวากิว และโคพันธุ์ต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและแพร่หลาย
นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการนี้เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเนื้อโคขุนที่มีคุณภาพ ให้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับตลาดเนื้อคุณภาพที่เป็นที่นิยมมากขึ้น แทนที่เกษตรกรจะเลี้ยงโคพื้นเมือง ก็หันมาเลี้ยงโคขุน โควากิว หรือโคพันธุ์อื่น ๆ ที่ตลาดต้องการ ทำให้เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คลัสเตอร์ สบายดี จะเดินหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อโคขุนให้ดี วางแผนจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมในพื้นที่ต่าง ๆ ในอนาคต
ด้านนายณรงค์ชัย นำเจริญสมสกุล หรือ เฮียฟอง เจ้าของโรงแปรรูปเนื้อสัตว์โพนพิสัย กล่าวว่า ในแต่ละวันจะให้บริการชำแหละเนื้อโคทั้งในจังหวัดหนองคาย และต่างจังหวัดที่นำโคขุนมาทำการชำแหละ ตัดแต่งเนื้อตามความเหมาะสมในการแปรรูปและปรุงอาหาร โดยอัตราค่าบริการปกติเช่นเดียวกับโรงแปรรูปทั่วไป มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง มั่นใจได้ถึงการบริการ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี.