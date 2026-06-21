รฟท.-ผู้รับเหมา เร่งเคลียร์อุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานชาวกาญจนบุรี-เมียนมา ดับ 2 สาหัส 2

เชียงราย - เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ พร้อมทีมงานกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 ผู้รับเหมาก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของ ช่วงที่ 3 เร่งเคลียร์อุโมงค์ดยหลวง หลังถล่มทับคนงานชาวกาญจนบุรีและเมียนมา ดับ 2 สาหัส 2 ก่อนเดินหน้าก่อสร้างต่อ
วันนี้ (21 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และทีมงาน กิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ช่วงที่ 3 (จากเชียงราย-เชียงของ) ได้เข้าเก็บกวาดภายในอุโมงค์ดอยหลวง จ.เชียงราย
หลังเกิดอุบัติเหตุอุปกรณ์บริเวณบนเหล็กนั่งร้านและหินตกลงมาทับคนงานจนเสียชีวิตจำนวน 2 ราย เมื่อหัวค่ำวันที่ 20 มิ.ย.2568 ที่ผ่านมา
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาและวิศวกรเข้าไปสำรวจและประเมินพื้นที่ก่อนซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเดินหน้าป้องกันแนวพนังรวมทั้งเข้าสู่กระบวนการ Protection ภาในอุโมงค์ได้ต่อไป
สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวประกอบด้วยนายอภิเดช แก้วประเคน อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 166 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และนายตู้ ตู้ หุน อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีจำนวน 2 ราย ได้แก่ น.ส.สุภมาศ เขียวไสว อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 56/3 หมู่ 7 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และนายทูน ทูน วิน สัญชาติเมียนมา ขณะนี้ทั้งคู่ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมืองเชียงราย
ด้าน พ.ต.อ.อรรณพ เลิศสุวรรณ ผกก.สภ.ดอยหลวง ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบร่วมกับวิศวกรโครงการและสอบสวนข้อมูลทราบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาประมาณ 18.45 น.อยู่ในพื้นที่หมู่ 10 ค.โชคชัย อ.ดอยหลวง ดังนั้นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.ดอยหลวง เนื่องจากส่วนปลายอุโมงค์ออกไปคือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ผลการตรวจร่วมกันพบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการที่คนงานได้ขึ้นไปบนนั่งร้านเพื่อเจาะยึดเหล็กเข้ากับผนังอุโมงค์ซึ่งเป็นดินที่ถูกขุดเจาะแล้ว แต่ปรากฎว่าหินจากผนังได้หลุดร่วงลงมาทับคนงานกะทันหันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ร.ต.อ.พัลลภ สุขใจ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ดอยหลวง อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและพยานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ทั้งนี้ คืนที่ผ่านมา (20 มิ.ย.) หลังเกิดเหตุวิศวกรโครงการฯ เคยออกมาระบุว่าการขุดเจาะอุโมงค์ได้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2568 ต้องรองรับปริมาณน้ำฝนที่มีมากมา 1 ปีเต็ม ส่งผลทำให้ส่วนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการ Protection อย่างเต็มรูปแบบถูกโจมตีโดยปริมาณน้ำสะสมดังกล่าว จนดินอ่อนและผันแปรทางธรณีได้ในที่สุด พร้อมยืนยันว่า หากมีการ Protection เต็มรูปแบบจะไม่เกิดเหตุเช่นนี้อย่างแน่นอน
ขณะที่นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย แจ้งว่าจังหวัดมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อยู่แล้วและมีการตรวจวัด-วิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ทางธรณีด้วย ซึ่งทางโครงการฯ รับจะดำเนินการและจะให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจประเมินก่อนต่อไป
สำหรับโครงการเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 อนุมัติให้ รฟท.ทำการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 85,345 ล้านบาท ตั้งแต่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ จนถึงชายแดนไทย-สปป.ลาว อ.เชียงของ รวมระยะทาง 323.1 กิโลเมตร ใช้เวลาก่อสร้าง 7 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน ม.ค.2571
สำหรับสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 71 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2565 สิ้นสุดงานตามสัญญาวันที่ 14 ม.ค.2571 ระยะทางโครงการ 87 กิโลเมตร โดยมีอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งเป็น 1 ใน 4 อุโมงค์ของโครงการนี้ซึ่งมีความยาว 3.4 กิโลเมตรและแผนงานสะสมคืบหน้าแล้ว 62.91% ผลงานสะสม 72.12% เร็วกว่าแผน 9.21%.