เจ้าหน้าที่สนธิกำลังบุกทลายบ่อนพนันปลากัดกลางดึก รวบนักพนัน 43 คน ยึดปลากัด-อุปกรณ์พนันเพียบ

ราชบุรี – เจ้าหน้าที่ สนธิกำลังกว่า 30 นาย เปิดปฏิบัติการจู่โจมบุกจับบ่อนพนันปลากัดกลางดึกในพื้นที่ อ.โพธาราม หลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนันมานาน สร้างความเดือดร้อนและส่งเสียงดังยามค่ำคืน จับกุมนักพนันได้ 43 คน พร้อมยึดของกลางจำนวนมาก ขณะที่เจ้าของบ่อน แต่อ้างไม่ทราบว่าการเปิดบ่อนปลากัดต้องขออนุญาตเช่นเดียวกับสนามชนไก่
กลางดึกวานนี้ ( 20 มิ.ย.) นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายจำนงค์ จันทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองราชบุรี นายยศพล ชัยบุลวัชร ปลัดอำเภอเมือง ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดราชบุรี กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กว่า 30 นาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธาราม นำกำลังเข้าตรวจค้นบ่อนพนันปลากัดแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดให้เล่นพนันปลากัดเป็นประจำทุกคืน
จากการเข้าตรวจค้นพบว่า ภายในสถานที่ดังกล่าวมีนักพนันจำนวนมากกำลังจับคู่ปลากัดแข่งขันและมีการวางเดิมพันเงินจริง เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้น ต่างพากันวิ่งหลบหนีแตกกระเจิง แต่เจ้าหน้าที่สามารถปิดล้อมพื้นที่และควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้ได้รวม 43 คน พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย ปลากัดหลายสิบตัว เครื่องชั่งน้ำหนักปลา ขวดโหลแก้วสำหรับแข่งขัน แผ่นอุปกรณ์การพนัน รวมถึงอุปกรณ์การเล่นพนันน้ำเต้าปูปลา ซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายจักรพล (สงวนนามสกุล) รับว่าเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว โดยอ้างว่าเข้าใจเพียงว่าเป็นการนำปลากัดมาซ้อมแข่งขันกัน ไม่ทราบว่าต้องขออนุญาตจากทางราชการเช่นเดียวกับสนามชนไก่ พร้อมยอมรับว่าในแต่ละคืนจะมีผู้เลี้ยงปลากัดจากหลายพื้นที่ ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมานำปลากัดเข้าคู่แข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนจะมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากเป็นพิเศษ
สำหรับรูปแบบการพนัน ผู้เล่นจะนำปลากัดของตนเองมาหาคู่แข่งขัน โดยเจ้าหน้าที่ของบ่อนจะชั่งน้ำหนักปลาให้มีขนาดใกล้เคียงกัน ก่อนนำปลาทั้งสองฝ่ายใส่ขวดโหลเพื่อแข่งขันกัดกัน เมื่อผลการแข่งขันสิ้นสุด ผู้แพ้จะต้องจ่ายเงินเดิมพันให้แก่ผู้ชนะตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีการเดิมพันหลายระดับตามความนิยมของนักพนัน
นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอโพธาราม เปิดเผยว่า การจัดให้มีการแข่งขันปลากัดสามารถดำเนินการได้ หากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย แต่บ่อนแห่งนี้ไม่มีการขออนุญาตและมีการลักลอบเปิดให้เล่นพนัน จนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งเสียงดังและมีผู้คนเดินทางเข้าออกจำนวนมาก จึงสั่งการให้จัดชุดปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองและตำรวจเข้าตรวจสอบ ก่อนดำเนินการจับกุมตามกฎหมาย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องในความผิดฐาน ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันกัดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพธาราม เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ขณะที่ฝ่ายปกครองยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามบ่อนพนันผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในพื้นที่.