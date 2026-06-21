(คลิป)วิศวกรฯชี้เหตุอุโมงค์ดอยหลวงรถไฟเด่นชัย-เชียงของ ถล่มทับคนงานดับ จากฝนหนัก 3 ปีซ้อน-น้ำมากดินกร่อน

เชียงราย - วิศวกรรถไฟเด่นชัย-เชียงของ ชี้ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานดับ 2 เจ็บสาหัสอีก 2 เป็นเหตุสุดวิสัย แม้เจาะทะลุมากว่า 1 ปี-อยู่ระหว่างจัดทำระบบป้องกัน แต่ฝนหนัก 3 ปีซ้อน-น้ำมากกัดกร่อนดิน ยืนยันไม่กระทบโคงการฯแน่ นายกฯ สั่งตรวจด่วน
กรณีเกิดอุบัติเหตุอุปกรณ์และนั่งร้านเหล็กภายในอุโมงค์ดอยหลวง โครงการเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงของ ถล่มลงมาทับร่างของคนงานที่ขึ้นไปติดอุปกรณ์ภายในอุโมงค์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 2 คน และมีผู้บาดเจ็บสาหัส เมื่อเย็นวันที่ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย และนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการฯ ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ หลังจากได้มีการนำร่างผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เรียบร้อยแล้วโดยสรุปว่ามีผู้เสียชีวิต 2 คนคือนายอภิเดช แก้วประเคน อายุ 24 ปี ชาว ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี และนายตู้ ตู้ หุน อายุ 29 ปี เป็นชาวเมียนมา
นายปัฐตพงษ์ กล่าวว่าอุโมงค์นี้เป็น 1 ใน 4 อุโมงค์ของโครงการโดยมีความยาวประมาณ 3.4 กิโลเมตร และมีการขุดเจาะจนสำเร็จเรียบร้อยตั้งแต่ปี 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง Protection (ป้องกัน) อุโมงค์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 3 ใน 4 ส่วน
สำหรับจุดที่เกิดเหตุได้เจาะทะลุมาได้นานประมาณ 1 ปีแล้ว รวมทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่า จ.เชียงราย มีฝนตกมากทำให้อุโมงค์ดอยหลวงแห่งนี้รองรับปริมาณน้ำฝนเอาไว้ค่อนข้างเยอะ การสะสมทำให้ผนังที่ยังไม่มีการ Protection เปื่อยอ่อนลงได้ แต่หากเป็นผนังที่มีการ Protection อย่างเต็มรูปแบบ มีการทำผนังคอนกรีตเสร็จสิ้นสมบูรณ์ มีระบบให้น้ำไหลไปตามทางที่กำหนด จะไม่เกิดเหตุขึ้น ถือเป็นเหตุที่สุดวิสัยไม่เหมือนจุดอื่นๆโครงการฯ แน่นอน
นายปัฐตพงษ์ กล่าวอีกว่าสถานที่เกิดเหตุได้มีการจัดการหรือเคลียร์เบื้องต้นแล้ว วันนี้(21 มิ.ย.) จะเคลียร์แบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้าไปตรวจสอบและประเมินก่อนเข้าปฏิบัติการต่อ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อแผนงานโครงการและความปลอดภัยในอนาคตเมื่อเปิดให้บริการอย่างแน่นอน
ยืนยันว่าอุโมงค์ดอยหลวง 3.4 กิโลเมตรจะเสร็จสิ้นเสร็จร้อย แม้สถานที่ก่อสร้างจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมาแล้ว 3 ครั้งก็ยังไม่เป็นไร เพียงแต่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ำมากเกินจนความคาดหมาย และขอย้ำว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากนั่งร้าน แต่เกิดจากตัวผนังที่กำลังจะติดอุปกรณ์ที่เคยเปลือยหลังเจาะความยาว 3 กิโลเมตรมาแล้วกว่า 1 ปี ต้องรับน้ำฝนในปริมาณมากจึงมีโอกาสที่จะแปรผันทางธรณีวิทยาค่อนข้างสูง
"สำหรับผู้เสียชีวิตมี 2 ราย และบาดเจ็บ 2 รายอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เรียบร้อยแล้ว เท่าที่ดูน่าจะมีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 คน ส่วนใหญ่เป็นคนงาน" นายปัฐตพงษ์ กล่าว
ด้านนายชูชีพ กล่าวว่าตนส่งข้อมูลต่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจร่วมกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงและได้สั่งการให้เข้าไปตรวจสอบทันทีเพื่อรายงานให้ทราบ
เบื้องต้นนี้พบว่าเกิดจากเหตุสุดวิสัยและเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของฟ้าฝน ทางศูนย์ ปภ.จ.เชียงราย ได้ประเมินและเฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆ ไว้แล้ว จากนี้ไปผู้ปฏิบัติงานโครงการจะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาเพิ่มเติมกรณีที่มีฝนตกลงมา ขณะที่โครงการจะยังคงเดินหน้าต่อไป สำหรับผู้สูญเสียและบาดเจ็บจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่