(คลิป)ระทึกซ้ำ!ไฟไหม้ชุมชนตะพานหินวอด 3 หลัง รถEVจอดข้างถนนรอรถสไลด์ยกซ่อมเกิดเพลิงไหม้เหลือแต่ซาก

พิจิตร – เกิดเหตุระทึกซ้ำ..ระหว่างไฟไหม้บ้านในชุมชนเมืองตะพานหิน จนต้องระดมรถดับเพลิงทั้งใกล้-ไกล นับ 10 คัน ร่วมฉีดน้ำสกัด พอเพลิงสงบพบบ้านวอด 3 หลัง ระหว่างนั้นกลับเกิดเหตุไฟไหม้รถไฟฟ้าจอดข้างถนนรอรถสไลด์ยกเข้าศูนย์ซ่อม ต้องกระจายกำลังดับกันวุ่น แต่รถ EV ก็เหลือแต่ซาก
ตำรวจและหน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณ ชุมชนพร้อมใจ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต เทศบาลเมืองตะพานหิน จ.พิจิตร สองทุ่มเศษที่ผ่านมา(20 มิ.ย.) จึงวิทยุสั่งการให้รถดับเพลิงของเทศบาลเมืองตะพานหินเร่งเข้าดำเนินการควบคุมเพลิง ซึ่งเป็นบ้านเรือนไม้สร้างอยู่ใกล้ชิดติดกันบริเวณชุมชนพร้อมใจ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้และลุกลามไหม้บ้านเรือนจำนวน 3 หลังคาเรือน คือ บ้านเลขที่ 45/1 , บ้านเลขที่ 44/2 , บ้านเลขที่ 44/3 เปลวเพลิงมีแนวโน้มรุนแรงเนื่องจากมีลมพัดกรรโชกแรง จึงต้องวิทยุขอรถดับเพลิงจากเทศบาลและ อบต.ที่อยู่ข้างเคียง มาสนับสนุนอีก 10 คัน ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ โดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
หลังเพลิงสงบแล้วนายอำเภอตะพานหิน และ นายกเทศบาลเมืองตะพานหิน ได้เข้าดูที่เกิดเหตุพบว่าบ้านต้นเพลิงไม่มีผู้อยู่อาศัย แต่มีสิ่งของจำพวกขยะรีไซเคิลกองอยู่เป็นจำนวนมาก คาดว่าเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ในครั้งนี้ แต่ต้องรอตำรวจวิทยาการจากกองพิสูจน์หลักฐานพิจิตร เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง รวมถึง ทม.ตะพานหินจะได้เร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่บ้านถูกไฟไหม้ในครั้งนี้ต่อไปอีกด้วย
แต่ต่อมาเวลา 21.25 น. ก็มีเหตุทับซ้อนเกิดขึ้นที่ซอยหนุมาน เทศบาลเมืองตะพานหิน เมื่อรถยนต์ไฟฟ้า EV ทะเบียน 6 ขฮ 9076 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจอดอยู่ข้างถนนจู่ๆ ก็มีไฟลุกโชน ต้องนำรถดับเพลิงที่กำลังควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้บ้าน 2 คัน เพื่อไปควบคุมเพลิงรถไฟฟ้า EV ที่เพลิงกำลังลุกไหม้
ซึ่งทำได้แค่เพียงฉีดน้ำควบคุมพื้นที่ด้านข้างบริเวณที่รถเกิดเพลิงไหม้เท่านั้น เพราะยิ่งฉีดน้ำไฟก็ยิ่งปะทุ เมื่อเพลิงสงบลงรถ EV คันเกิดเหตุจึงเหลือแต่ซาก
จากการสอบถามเจ้าของรถรายนี้บอกว่าเมื่อช่วงเช้าขับรถคันนี้แล้วรู้สึกว่ารถมีอาการผิดปกติจึงได้แจ้งบริษัทประกันของรถ ซึ่งได้รับคำแนะนำว่าให้จอดรถคันดังกล่าวไว้นอกบ้าน โดยนัดหมายว่ารุ่งขึ้น คือ 21 มิ.ย. 69 จะให้รถสไลด์มายกรถไปเข้าซ่อม แต่ก็มาเกิดเหตุในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาดังกล่าว