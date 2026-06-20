(คลิป)พายุฝนถล่มเมืองอุทัยฯ น้ำท่วมถนนคนเดินตรอกโรงยา พ่อค้าแม่ขาย-นักท่องเที่ยว ขนของฝ่าฝืนหนีน้ำกันวุ่น

อุทัยธานี – พายุฝนถล่มเมืองอุทัยธานี น้ำท่วมถนนคนเดินตรอกโรงยา จนโกลาหลกันทั้งพ่อค้าแม่ขายที่เพิ่งตั้งของเสร็จต้องเก็บกันวุ่น-นักท่องเที่ยวลุยน้ำกลับบ้านแทน
วันนี้(20 มิ.ย.)ช่วงค่ำที่ผ่านมา ถนนคนเดินตรอกโรงยา อ.เมืองอุทัยธานี ซึ่งปกติในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างคึกคัก กลับต้องเผชิญกับฝนที่ตกกระหน่ำอย่างหนัก หลายคนต้องกางร่มฝ่าสายฝนและลุยน้ำกลับรถ ขณะที่บางรายไม่มีอุปกรณ์กันฝน ต้องเดินตากฝนออกจากพื้นที่ด้วยความผิดหวัง เนื่องจากไม่สามารถเดินเที่ยวได้ตามแผน
ด้านบรรดาพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเพิ่งจัดเตรียมร้านค้าเสร็จ ต่างเร่งเก็บสินค้าและนำผ้าใบมาคลุมสิ่งของกันอย่างโกลาหล แต่หลายร้านไม่สามารถรับมือได้ทัน ทำให้สินค้าบางส่วนได้รับความเสียหายจากน้ำฝนและน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายน้ำ ซึ่งมีลักษณะขุ่นคลักปนโคลนและส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์
นอกจากนี้ ห้องแถวไม้โบราณสองฝั่งถนนบางส่วน ซึ่งมีระดับพื้นที่ต่ำกว่าถนน ยังถูกน้ำไหลเข้าท่วมภายในอาคาร เจ้าของร้านต้องรอให้น้ำลดและแห้งสนิทก่อนจะสามารถเข้าทำความสะอาดได้
ขณะเดียวกัน บริเวณถนนศรีอุทัย หรือถนนหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี รวมถึงพื้นที่รอบหอนาฬิกา ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของตัวเมือง ก็เกิดน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเช่นกัน ส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องขับลุยน้ำด้วยความระมัดระวัง ท่ามกลางฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะเบาลงกว่าช่วงแรกก็ตาม
ทั้งนี้ คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จึงจะสามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า ปัญหาน้ำระบายไม่ทันและน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี มักเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูฝน เมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน