เผยนาทีสลด! อุปกรณ์ติดตั้งอุโมงค์ดอยหลวงรถไฟเด่นชัย-เชียงของ หล่นทับช่างเสียชีวิต 2 ราย สาหัส 3

เชียงราย – เผยนาทีสลด..อุปกรณ์ติดตั้งอุโมงค์ดอยหลวง โครงการรถไฟเด่นชัย-เชียงของ ร่วงทับร่างช่างก่อสร้างดับคานั่งร้าน 2 ราย เจ็บสาหัส 3
วันนี้ (20 มิ.ย.) ช่วงเย็นที่ผ่านมา เกิดเหตุน่าเศร้าขึ้นภายในอุโมงค์ดอยหลวง เส้นทางรถไฟสาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ - อ.เชียงของ จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว ซึ่งมีการขุดเจาะดอยหลวงเป็นอุโมงค์เชื่อมจากบ้านห้วยช้างลอด ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ไปยัง อ.เชียงของ ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร
ปรากฎว่าขณะที่ช่างเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์คาดว่าเป็นไฟส่องสว่างตรงจุดหนึ่งภายในอุโมงค์ แต่อุปกรณ์ส่วนหนึ่งได้หล่นลงมาทับช่างที่อยู่ในโครงเหล็กนั่งร้านค้ำยันในอุโมงค์ เบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 คน และมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก 3 คน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รฟท.และเอกชนรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งหน่วยกู้ภัยแสงธรรมสาธารณกุศล ได้นำรถพยาบาลเข้าไปนำร่างของทั้งหมดออกจากอุโมงค์ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ส่วนจุดเกิดเหตุพบว่าการขุดเจาะอุโมงค์จนแล้วเสร็จแข็งแรงดีแล้ว มีการฉีดคอนกรีตเข้าไปบนผนัง และมีการติดตั้งคานเหล็กนั่งร้านเป็นทางยาวภายในอุโมงค์ ด้านบนคานเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเส้นโลหะหนักเช่นกัน โดยมีลักษณะเป็นซี่โลหะที่เชื่อมเป็นวงกลมซึ่งช่วงเกิดเหตุโลหะวงกลมดังกล่าวได้ตกลงมาทับร่างของผู้ประสบเหตุจนติดอยู่กับคานเหล็กดังกล่าว
อย่างไรก็ตามสำหรับข้อเท็จจริงอุบัติเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ รฟท.และเอกชนที่เกี่ยวข้องจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป แต่เบื้องต้นอุบัติเหตุดังกล่าวไม่กระทบกับโครงการ เนื่องจากโครงสร้างหลักได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว
ทั้งนี้เส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย ดังกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 อนุมัติให้ รฟท.ทำการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 85,345 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน ม.ค.2571 โดยจะมีอุโมงค์รถไฟจำนวน 4 แห่ง และที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคืออุโมงค์งาว จ.ลำปาง ระยะทาง 6.24 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์สอง จ.แพร่ อุโมงค์แม่กา จ.พะเยา และอุโมงค์ดอยหลวงดังกล่าว
ที่ผ่านมาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนโดยมีความก้าวหน้างานก่อสร้างสะสม 64.448% และแผนงานสะสม 65.092% โดยผลงานสะสมช้ากว่าแผนเพียง 0.644% เท่านั้น ทำให้สาเหตุเห็นผลงานก่อสร้างนอกอุโมงค์เป็นเส้นทางรถไฟตลอดแนวได้อย่างชัดเจน.