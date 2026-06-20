อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งสอบด่วน! ปมสนามกอล์ฟรุกป่าสลักพระ ลั่นเอาผิดถึงที่สุด-เตรียมเพิกถอนสิทธิ์ผู้ครอบครอง

กาญจนบุรี – อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีการเผยแพร่ข่าวพบการบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปพัฒนาเป็นสนามกอล์ฟ พร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด และหากพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองหรือการกระทำผิด เตรียมเพิกถอนสิทธิ์การครอบครองที่ดินทันที
วันนี้( 20 มิ.ย.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ภายหลังสื่อออนไลน์เผยแพร่กรณีพบการบุกรุกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และมีการนำพื้นที่ไปใช้เป็นสนามกอล์ฟ ได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปกป้องทรัพยากรป่าไม้อย่างเข้มงวด และนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ด้านนายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยผลการตรวจสอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีชา (สงวนนามสกุล) ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (อส.2) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 3 แปลง ในพื้นที่บ้านเขาน้อย ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยหนึ่งในนั้นมีเนื้อที่ประมาณ 13.50 ไร่ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการสอบทานสิทธิ์ตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดพื้นที่บุกรุกเพิ่มเติมจำนวน 1.22 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับแปลงที่แจ้งครอบครองไว้ โดยไม่พบผู้กระทำผิดในขณะเข้าตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ภายหลังพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า สามารถติดตามผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมตรวจยึดรถแบ็กโฮ 1 คัน ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการปลูกหญ้าเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายสนามกอล์ฟ
จากนั้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตรวจพบการบุกรุกเพิ่มเติมอีก 1.31 ไร่ ในพื้นที่ใกล้เคียง พบการแผ้วถางพื้นที่และนำไม้จัดสวนมาปลูก รวมถึงตรวจยึดท่อน้ำที่ลากมาจากพื้นที่แจ้งครอบครองของนายปรีชา จึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ระหว่างการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว นายปรีชาให้การว่า ได้ขายที่ดินให้กับนายชาญชัย (สงวนนามสกุล) ไปเมื่อหลายปีก่อน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใด ๆ ในพื้นที่อีก
ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง เพื่อขอข้อมูลการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) สำหรับตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองที่ดินรายปัจจุบัน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด หากพบหลักฐานชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองหรือมีการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จะดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์การครอบครองที่ดินทันที พร้อมติดตามคดีอาญาอย่างใกล้ชิด เพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ต่อไป.