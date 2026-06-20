ลุ้นระทึก!ศาลนัดตัดสินคดีใบเหลือง "วัฒนา ช่างเหลา" 6 ส.ค.นี้้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ศาลอุทธรณ์ภาค 4 นัดฟังคำพิพากษาคดีเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างกกต.กับนายวัฒนา ช่างเหลา 6 สค.นี้ หลังกกต.มีมติให้ “ใบเหลือง” และยื่นคำร้องให้เลือกตั้งใหม่ กรณีถูกกล่าวหากระทำการอันอาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
วันนี้ (20 มิ.ย.) ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้ออกประกาศเรื่อง “แจ้งวันนัดฟังคำพิพากษา” ในคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต อบจ 1/2569 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง และนายวัฒนา ช่างเหลา ผู้คัดค้าน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณี กกต.ขอให้ศาลมีคำสั่งจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขึ้นใหม่
โดยศาลอุทธรณ์ภาค 4 กำหนดนัดฟังคำพิพากษาในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งได้ลงประกาศฉบับนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569
คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมา ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนกรณีมีการกล่าวหา ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวอาจมีการกระทำอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 65 (1)
ภายหลังการพิจารณา กกต.มีมติให้ “ใบเหลือง” นายวัฒนา ช่างเหลา และมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 เพื่อขอให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นใหม่ พร้อมทั้งให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกร้องอีก 1 ราย ตามขั้นตอนของกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้ออกประกาศแจ้งวันนัดตรวจพยานหลักฐาน พร้อมมีคำสั่งรับคำร้องของ กกต.ไว้พิจารณาเป็นคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต อบจ 1/2569 และกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น.
การที่ศาลรับคำร้องไว้พิจารณาดังกล่าว ส่งผลให้นายวัฒนา ช่างเหลา ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมถึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้คดีดังกล่าวถือเป็นคดีสำคัญทางการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 จะเป็นตัวชี้ขาดอนาคตทางการเมืองของนายวัฒนา ช่างเหลา ตลอดจนทิศทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และอาจนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขึ้นใหม่ หากศาลมีคำพิพากษาเป็นไปตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างเฝ้าติดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 4 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. อย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะเป็นบทสรุปของคดีเลือกตั้งที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่นโดยตรง