หมอลำ "ศิลปินภูไท" เปิดตัวฉากใหม่ยิ่งใหญ่ ชูอัตลักษณ์ผ้าไหมแพรวาสู่เวทีสากล

กาฬสินธุ์-คณะหมอลำศิลปินภูไท จ.กาฬสินธุ์ สร้างมิติใหม่ออกแบบเวทีการแสดงฤดูกาลใหม่ ภายใต้ชื่อ "มหานครแพรวา อัครศิลป์ภูไท ราชินีแห่งไหม" โดยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไหมแพรวา มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวผู้ไทเมืองน้ำดำ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
วันนี้(20 มิ.ย.)ดร.สิทธิพงษ์ โทไข่ษร หรือพ่อครูวีรพงษ์ วงศ์ศิลป์ หัวหน้าคณะหมอลำชื่อดัง "ศิลปินภูไท" ผู้ออกแบบฉากและเวทีการแสดง กล่าวว่าฉากและเวทีใหม่ ที่ชูอัตลักษณ์ผ้่าไหมแพรวาฯ ดังกล่าว ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อยกระดับผ้าแพรวา จากผืนผ้าพื้นเมืองสู่สถาปัตยกรรมการแสดงขนาดใหญ่ สื่อถึงศรัทธา ความภาคภูมิใจ และภูมิปัญญาของชนเผ่าผู้ไท ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน
ดร สิทธิพงษ์กล่าวอีกว่า สำหรับองค์ประกอบของฉากและเวที ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ ประกอบด้วยยอดปราสาทกลางเวที สื่อถึงความยืนหยัดของวัฒนธรรมท้องถิ่น ลวดลายแพรวาหลากสีที่ตกแต่งทั่วเวที เปรียบเสมือนสายใยแห่งความสามัคคีของชุมชน รวมถึงโครงสร้างปีกที่โอบล้อมพื้นที่การแสดง สื่อถึงการส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่อนาคต
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากทางคณะศิลปินภูไท ได้ทำการแสดงเปิดตัวฉากและเวทีใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการสร้างสรรค์ฉากและเวทีการแสดง ที่ตกแต่งด้วยผ้าไหมแพรวาอย่างสวยงาม อลังการ โดยมีแฟนเพจของคณะศิลปินภูไท เผยแพร่ภาพการออกแบบในโซเชียล และทางแพล็ตฟอร์มต่างๆ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากแฟนคลับอย่างกว้างขวาง
คาดว่าเวทีดังกล่าวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้พี่น้องประชาชนและบรรดาแฟนๆหมอลำ เอฟซีของศิลปินภูไท ได้รับชมและร่วมชื่นชม ร่วมภาคภูมิใจ ในความงดงามล้ำค่า ของฉากและเวที ที่ตกแต่งด้วยผ้าไหมแพรวาฯ ภายใต้ชื่อ "มหานครแพรวา อัครศิลป์ภูไท ราชินีแห่งไหม" ในช่วงเปิดฤดูกาลการแสดงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า