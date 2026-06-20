สมุทรสงคราม แจงข่าวลือ "ซูเปอร์คางดำ" เจ้าของภาพยันไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ แค่ความผิดปกติของเม็ดสีตามธรรมชาติ วอนอย่าตื่นตระหนก

สมุทรสงคราม – เจ้าของภาพปลาหมอคางดำสีดำสนิท ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์ จนถูกตั้งชื่อว่า "ซูเปอร์คางดำ" ยืนยัน สายพันธุ์ใหม่หรือการกลายพันธุ์ แต่เป็นเพียงความผิดปกติของเม็ดสีตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถพบได้ในสัตว์หลายชนิด พร้อมวอนประชาชนอย่าตื่นตระหนก และขอให้เผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง
นายปัญญา โตกทอง เจ้าของร้านอาหารชื่อดัง "ข้าวใหม่ปลามัน" ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เผยแพร่ภาพปลาหมอคางดำสีดำสนิท เปิดเผยว่า เดิมทีตนโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า "ซูเปอร์คางดำ" ในเชิงขำขัน แต่ภายหลังมีผู้นำภาพไปเผยแพร่ต่อ พร้อมตีความว่าเป็น "ซูเปอร์เอเลี่ยนคางดำ" หรือปลาหมอคางดำสายพันธุ์ใหม่ จนสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนและเกิดความวิตกกังวลในวงกว้าง
นายปัญญา อธิบายว่า ปลาหมอคางดำสีดำทั้งตัวสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย โดยเฉพาะความผิดปกติของเม็ดสีตามธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับความผิดปกติของสีผิวในสัตว์และมนุษย์ นอกจากนี้ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ปลาตัวผู้อาจมีสีเข้มขึ้นเพื่อดึงดูดตัวเมีย หรืออาจเกิดจากการอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำลึก น้ำอับ หรือสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพน้ำไม่ดีเป็นเวลานาน จึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ไม่เคยพบมาก่อน
เจ้าของภาพยังระบุว่า เคยพบปลาหมอคางดำลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง และเป็นปลาคนละช่วงอายุ แสดงให้เห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ ไม่ใช่การกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด
"ยืนยันว่าไม่ใช่ปลาหมอคางดำพันธุ์ใหม่แน่นอน เป็นเพียงเรื่องของเม็ดสีและพฤติกรรมตามธรรมชาติในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น" นายปัญญา กล่าว
ทั้งนี้ ภาพปลาหมอคางดำสีดำสนิทที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ เป็นภาพที่นายปัญญาถ่ายจากปลาที่จับได้ในบ่อเลี้ยง ก่อนอนุญาตให้นำไปเผยแพร่ พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความตื่นตระหนกเกี่ยวกับสถานการณ์ปลาหมอคางดำในปัจจุบัน.