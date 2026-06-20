แม่เหยื่อจี้ตร.เร่งไล่ล่า! แก๊ง 7 โจ๋โคราชโหดควงสปาต้ารุมฟันเด็ก 13 ปี 2 รายสาหัส มาดำเนินคดีโดยเร็ว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- แก๊ง 7 วัยรุ่นโคราช โหดควงมีดสปาต้ารุมฟัน เด็กอายุ 13 ปี 2 คนได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 คน กลางสวนสาธารณะลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด โคราช แม่เหยื่อ วอนตำรวจเร่งจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร่ว ลั่นไม่รับคำขอโทษใดๆ อยากถามมารุมทำร้ายลูกแม่ทำไม ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกัน ด้านตร. 2 ผู้บาดเจ็บเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม เพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำนินคดี
วันนี้ ( 20 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกภาพเหตุการณ์วัยรุ่น 7 คน อายุประมาณ 18-23 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปยังสวนสาธารณะบึงลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา แล้วใช้มีดสปาต้ายาว จำนวน 3 เล่ม รุมฟันเด็กชายอายุ 13 ปี จำนวน 2 คน ที่กำลังนั่งรถจักรยานยนต์เล่นอยู่ภายในสวนสาธารณะ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด ทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน จนได้รับบาดเจ็บ เอ็นข้อมือและเอ็นหัวไหล่ขาด เกิดเหตุเมื่อเวลา 23.35 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2569
ล่าสุดวันนี้ ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้า โดยพบ ด.ช.แดง (นามสมมติ) ผู้บาดเจ็บ (สวมเสื้อสีเหลือง) อยู่ที่บ้านวะระเวียง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และ ด.ช.ดำ ( สวมเสื้อสีส้ม) ที่บ้านหนองพลวง ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งเล่าให้ฟังว่า “ตนได้เดินทางไปหาผึ้ง เพื่อนำน้ำผึ้งมาขาย ก่อนกลับบ้านได้ชวนกันกับเพื่อนไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 23.30 น.
แล้วจู่ๆ ก็มีกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 7 คน เป็นผู้ชาย 4 คน และผู้หญิง 3 คน อายุประมาณ 18-23 ปี ได้ถืออาวุธมีด 3 เล่ม ตรงเข้ามาฟัน ด.ช. แดง ที่ไหล่ได้รับบาดเจ็บเย็บ 5 เข็ม และ ฟัน ด.ช.ดำ เข้าที่ข้อมือและฟันที่หน้าอก เตะเข้าที่หน้า1 ครั้ง และเตะหน้าอก 1 ครั้ง ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือเย็บ 6 เข็ม ทั้งๆ ที่ตนและเพื่อนไม่รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นที่มารุมใช้มีดสปาต้าฟันทำร้ายแต่อย่างใด
หลังจากนั้น ทั้งสองคนได้พากันวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบริเวณซอยคลินิกด่านเมดิคอล ให้ช่วยเรียกรถพยาบาลมาให้
ด้าน นางสุมาลี พาวขุนทด อายุ 48 ปี แม่ของ ด.ช.แดง กล่าวว่า รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่อยู่ๆ ก็มาก่อเหตุฟันลูกชายตน ทั้งๆ ที่เด็กคนที่ก่อเหตุก็ไม่รู้จักกับลูกชายตนแต่อย่างใด ทำไมถึงมาก่อเหตุฟันลูกชายตนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ ตนอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด เร่งจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและตนจะไม่รับคำขอโทษใดๆ อยากรู้เหตุผลว่ามาทำร้ายลูกตนทำไม ถ้าลูกเป็นอะไรไป พวกที่ก่อเหตุจะรับผิดชอบได้อย่างไร เพียงเพื่อความคึกคะนองเท่านั้นหรือ
ทางด้านตำรวจ ล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ. ด่านขุนทด ได้ติดต่อมาหาแม่ของ ด.ช.แดง ให้นำตัวเด็กทั้ง 2 คน เข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.ด่านขุนทด เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว