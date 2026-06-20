ฉะเชิงเทรา - สลด! อดีตนายก อบต.บางขวัญ จ.ฉะเชิงเทรา ใช้อาวุธปืนปลิดชีพตนเองในบ้านพัก ญาติรวมทั้งคนใกล้ชิดคาดเครียดป่วยเบาหวานจนเดินไม่ได้ต้องรักษาตัวใน รพ.นานนับเดือน แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อส่งร่างให้นิติเวชผ่าชันสูตร หาสาเหตุแท้จริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น.วันนี้ ( 20 มิ.ย.)นายสมยศ มณีอนันต์ อายุ 61 ปี อดีตนายก อบต.บางขวัญ 4 สมัย และปัจจุบันยังได้รับแต่งตั้งจากนายกฯ คนปัจจุบัน ให้ดำรงตำแหน่งรองนายก อบต.บางขวัญ ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ซึ่งเป็นปืนมรดกตกทอดจากผู้เป็นบิดายิงตนเองจนเสียชีวิตภายในบ้านพักเลขที่ 24 ม.10 ต.บางขวัญ
ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีใครได้ยินเสียงปืน เนื่องจากภรรยาได้นำอาหารออกไปใส่บาตรพระที่บริเวณปากทางเข้าบ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวบ้านประมาณ 50 เมตร ส่วนบุตรชายที่อยู่ภายในบ้านยังคงหลับสนิท
กระทั่งภรรยากลับเข้าบ้านได้พบร่างสามี นอนหงายอยู่บนพื้นบ้านชั้นร่าง สภาพใช้อาวุธปืนยิงปลิดชีพตนเอง
โดยชาวบ้านพร้อมญาติต่างพูดตรงกันว่า นายสมยศ ป่วยด้วยโรคเบาหวานและมีอาการแทรกซ้อนหลายโรค จนเดินไม่ได้และต้องใช้อุปกรณ์กายภาพช่วยค้ำยัน อีกทั้งยังต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานนับเดือน และเพิ่งขอย้ายกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านได้เพียงวันเดียวก็ก่อเหตุสลดขึ้น
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ยังไม่ปักใจเชื่อในสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากไม่มีรูกระสุนปืนออกจากศีรษะ ผิดลักษณะของการถูกจ่อยิงในลักษณะประชิด จึงส่งร่าง นายสมยศ ไปผ่าชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด
ส่วนภรรยาและญาติสนิท ยังคงปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆ ต่อผู้สื่อข่าว โดยระบุว่าไม่สะดวก