(คลิป)งามสง่า!เปิดแล้ว ‘วังท่าเจดีย์กิ่ว’อดีตคุ้มเจ้าหลวงล้านนา-สถานกงสุลสหรัฐฯเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เปิด ‘วังท่าเจดีย์กิ่ว หรือศรีนครา ดาราฯนิวาส’ อดีตคุ้มเจ้าหลวงล้านนา–สถานกงสุลสหรัฐฯ เชียงใหม่ หลังเป็นพื้นที่ปิดมายาวนาน วันนี้ยังคงสะท้อนถึงสถาปัตยกรรมแบบแองโกล-เบอร์มิส คู่ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ทุกกระเบียดนิ้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิดวังท่าเจดีย์กิ่ว นิทรรศการประวัติศาสตร์ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดการย้อนรอยอดีตของเมืองเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมอาคารประวัติศาสตร์สำคัญที่เคยเป็นทั้งคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือและสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะย้ายไปที่ทำการแห่งใหม่เมื่อเร็วๆนี้
วังท่าเจดีย์กิ่ว หรือ ‘ศรีนครา ดาราฯนิวาส’ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงใกล้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบแองโกล-เบอร์มิส (Anglo-Burmese) ที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและตะวันตก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2477 โดยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย เพื่อถวายแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ภายหลังเสด็จกลับมาประทับที่เชียงใหม่เป็นการถาวร
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงประทับอยู่ที่คุ้มแห่งนี้เป็นเวลาหลายปี ก่อนเสด็จไปประทับยังพระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม ขณะที่ในเวลาต่อมา อาคารดังกล่าวได้รับการเช่าใช้เป็นที่ทำการสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาแห่งแรกในภาคเหนือ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา มายาวนานกว่า 75 ปี
หลังจากสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาย้ายที่ทำการไปยังริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง พื้นที่ดังกล่าวได้ถูกส่งคืนให้สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะเข้ามาดูแล-พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองบนพื้นที่กว่า 8 ไร่
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ กาดโบราณล้านนา การสาธิตวิถีชีวิตในอดีต ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องราวของราชสำนักล้านนาและพัฒนาการของเมืองเชียงใหม่ผ่านพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญแห่งนี้
การเปิดพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ พร้อมเปลี่ยนอาคารที่เคยเป็นพื้นที่ปิดให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้สนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต่อไป