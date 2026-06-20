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ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ กว่า 1.24 ล้านเม็ด กลุ่มค้ายาเผ่นหนีเข้าป่า ตร.รู้ตัวหมดแล้ว เร่งออกหมายจับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบูรณาการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 1.246 ล้านเม็ด ขณะที่ผู้ลำเลียงอาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่หลบหนีเข้าป่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ พร้อมขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เวลา01.30 น.วันนี้ (20 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 เจ้าหน้าที่ทหารจากสำนักการข่าว กอ.รมน. กองกำลังสุรสีห์ ศูนย์ข่าวกรองและหน่วยงานด้านการข่าวของกองทัพบก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เลาขวัญ เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการข่าว กองกำลังสุรสีห์ พล.ร.9 และเจ้าพนักงานสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7 ร่วมกันปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ผลการปฏิบัติสามารถตรวจยึดยาบ้าของกลางได้จำนวนประมาณ 1,246,000 เม็ด ซึ่งคาดว่าเตรียมลำเลียงส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างเข้าปิดล้อมตรวจค้น กลุ่มผู้กระทำผิดได้อาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่า ทำให้ยังไม่สามารถจับกุมตัวไว้ได้ในขณะเกิดเหตุ

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า สามารถสืบสวนจนทราบตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับ และเตรียมขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ รวมถึงเส้นทางการลำเลียงยาเสพติด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การตรวจยึดยาบ้ากว่า 1.24 ล้านเม็ด ในครั้งนี้ ถือเป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ได้อีกครั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแนวชายแดนสำคัญที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่อง.










ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ กว่า 1.24 ล้านเม็ด กลุ่มค้ายาเผ่นหนีเข้าป่า ตร.รู้ตัวหมดแล้ว เร่งออกหมายจับ
ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ กว่า 1.24 ล้านเม็ด กลุ่มค้ายาเผ่นหนีเข้าป่า ตร.รู้ตัวหมดแล้ว เร่งออกหมายจับ
ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ กว่า 1.24 ล้านเม็ด กลุ่มค้ายาเผ่นหนีเข้าป่า ตร.รู้ตัวหมดแล้ว เร่งออกหมายจับ
ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ กว่า 1.24 ล้านเม็ด กลุ่มค้ายาเผ่นหนีเข้าป่า ตร.รู้ตัวหมดแล้ว เร่งออกหมายจับ
ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ กว่า 1.24 ล้านเม็ด กลุ่มค้ายาเผ่นหนีเข้าป่า ตร.รู้ตัวหมดแล้ว เร่งออกหมายจับ
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