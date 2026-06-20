ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ กว่า 1.24 ล้านเม็ด กลุ่มค้ายาเผ่นหนีเข้าป่า ตร.รู้ตัวหมดแล้ว เร่งออกหมายจับ

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานบูรณาการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 1.246 ล้านเม็ด ขณะที่ผู้ลำเลียงอาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่หลบหนีเข้าป่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ พร้อมขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เวลา01.30 น.วันนี้ (20 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 เจ้าหน้าที่ทหารจากสำนักการข่าว กอ.รมน. กองกำลังสุรสีห์ ศูนย์ข่าวกรองและหน่วยงานด้านการข่าวของกองทัพบก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เลาขวัญ เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการข่าว กองกำลังสุรสีห์ พล.ร.9 และเจ้าพนักงานสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7 ร่วมกันปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ผลการปฏิบัติสามารถตรวจยึดยาบ้าของกลางได้จำนวนประมาณ 1,246,000 เม็ด ซึ่งคาดว่าเตรียมลำเลียงส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ระหว่างเข้าปิดล้อมตรวจค้น กลุ่มผู้กระทำผิดได้อาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่า ทำให้ยังไม่สามารถจับกุมตัวไว้ได้ในขณะเกิดเหตุ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า สามารถสืบสวนจนทราบตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับ และเตรียมขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ รวมถึงเส้นทางการลำเลียงยาเสพติด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ การตรวจยึดยาบ้ากว่า 1.24 ล้านเม็ด ในครั้งนี้ ถือเป็นการสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ได้อีกครั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแนวชายแดนสำคัญที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่อง.