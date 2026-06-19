สุดเวทนา! สุนัขเกือบ 20 ตัวติดในบ่อน้ำลึกเนื้อที่กว่า 20 ไร่ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - สุดเวทนา! สุนัขเกือบ 20 ตัว ติดในบ่อน้ำลึกเนื้อที่กว่า 20 ไร่ใน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนชาวเน็ตต้องโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ ล่าสุดหน่วยงานพื้นที่เข้าช่วยแล้ว
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “หนึ่ง ลำนารายณ์ ลพบุรี” ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบสุนัขกว่า 20 ตัวติดอยู่ภายในบ่อกักเก็บน้ำบริเวณเขาไม้แก้ว ติดพื้นที่ควาญช้างเขตบ่อวิน จ.ชลบุรี ซึ่งสุนัขทั้งหมดไม่สามารถปีนขึ้นจากบ่อได้ เนื่องจากบ่อดังกล่าวปูด้วยผ้าใบ PE ที่มีความลื่นสูง
โดยเจ้าของโพสต์ยังระบุอีกว่า สุนัขหลายตัวยังคงพยายามปีนขึ้นจากบ่อแต่ไม่สำเร็จ บางตัวมีอาการอิดโรยจากการติดอยู่ในบ่อเป็นเวลานานหลายวัน บางตัวเสียชีวิตและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปทั่วบริเวณ พร้อมเสนอแนวทางช่วยเหลือว่าหากมีเชือกยาวนำมาทำเป็นลักษณะบันไดลิง อาจช่วยให้สุนัขสามารถปีนขึ้นมาได้
และภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งต่อข้อมูลต่อ พร้อมแนะนำให้ประสานหน่วยงานกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือสัตว์ที่ติดอยู่ภายในบ่อนั้น
วันนี้ ( 19 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุใน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อร่วมกันวางแผนช่วยเหลือสุนัขที่ยังติดอยู่ภายในบ่อขนาดใหญ่ประมาณ 20 ไร่ ที่ขุดขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและยังมีการปูผ้าใบสีดำทั่วพื้นผิวภายในบ่อ จนทำให้สุนัขที่ตกลงไปไม่สามารถปีนกลับขึ้นมาได้
โดยพบว่าภายในบ่อมีสุนัขหลายสิบตัวกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จึงร่วมกับทีมกู้ภัยฯ ใช้วิธีไล่ต้อนสุนัขให้อยู่ในพื้นที่จำกัด ก่อนดำเนินการฉีดยาสลบเพื่อความปลอดภัยในการจับและเคลื่อนย้ายขึ้นจากบ่อ ซึ่งในรอบแรกสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้ว 5 ตัว และยังเหลือสุนัขอีกกว่า 10 ตัวอยู่ภายในบ่อ และเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งให้การช่วยเหลือสุนัขที่เหลืออย่างต่อเนื่อง
กระทั่งล่าสุดมีรายงานว่า สุนัขทั้งหมดถูกนำไปดูแลที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชลบุรี