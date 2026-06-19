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สุดเวทนา! สุนัขเกือบ 20 ตัวติดในบ่อน้ำลึกเนื้อที่กว่า 20 ไร่ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์





ศูนย์ข่าวศรีราชา - สุดเวทนา! สุนัขเกือบ 20 ตัว ติดในบ่อน้ำลึกเนื้อที่กว่า 20 ไร่ใน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนชาวเน็ตต้องโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ ล่าสุดหน่วยงานพื้นที่เข้าช่วยแล้ว

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “หนึ่ง ลำนารายณ์ ลพบุรี” ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบสุนัขกว่า 20 ตัวติดอยู่ภายในบ่อกักเก็บน้ำบริเวณเขาไม้แก้ว ติดพื้นที่ควาญช้างเขตบ่อวิน จ.ชลบุรี ซึ่งสุนัขทั้งหมดไม่สามารถปีนขึ้นจากบ่อได้ เนื่องจากบ่อดังกล่าวปูด้วยผ้าใบ PE ที่มีความลื่นสูง

โดยเจ้าของโพสต์ยังระบุอีกว่า สุนัขหลายตัวยังคงพยายามปีนขึ้นจากบ่อแต่ไม่สำเร็จ บางตัวมีอาการอิดโรยจากการติดอยู่ในบ่อเป็นเวลานานหลายวัน บางตัวเสียชีวิตและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปทั่วบริเวณ พร้อมเสนอแนวทางช่วยเหลือว่าหากมีเชือกยาวนำมาทำเป็นลักษณะบันไดลิง อาจช่วยให้สุนัขสามารถปีนขึ้นมาได้

และภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งต่อข้อมูลต่อ พร้อมแนะนำให้ประสานหน่วยงานกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือสัตว์ที่ติดอยู่ภายในบ่อนั้น


วันนี้ ( 19 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลเขาไม้แก้ว ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุใน ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อร่วมกันวางแผนช่วยเหลือสุนัขที่ยังติดอยู่ภายในบ่อขนาดใหญ่ประมาณ 20 ไร่ ที่ขุดขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและยังมีการปูผ้าใบสีดำทั่วพื้นผิวภายในบ่อ จนทำให้สุนัขที่ตกลงไปไม่สามารถปีนกลับขึ้นมาได้

โดยพบว่าภายในบ่อมีสุนัขหลายสิบตัวกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จึงร่วมกับทีมกู้ภัยฯ ใช้วิธีไล่ต้อนสุนัขให้อยู่ในพื้นที่จำกัด ก่อนดำเนินการฉีดยาสลบเพื่อความปลอดภัยในการจับและเคลื่อนย้ายขึ้นจากบ่อ ซึ่งในรอบแรกสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้ว 5 ตัว และยังเหลือสุนัขอีกกว่า 10 ตัวอยู่ภายในบ่อ และเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งให้การช่วยเหลือสุนัขที่เหลืออย่างต่อเนื่อง 

กระทั่งล่าสุดมีรายงานว่า สุนัขทั้งหมดถูกนำไปดูแลที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชลบุรี








สุดเวทนา! สุนัขเกือบ 20 ตัวติดในบ่อน้ำลึกเนื้อที่กว่า 20 ไร่ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สุดเวทนา! สุนัขเกือบ 20 ตัวติดในบ่อน้ำลึกเนื้อที่กว่า 20 ไร่ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สุดเวทนา! สุนัขเกือบ 20 ตัวติดในบ่อน้ำลึกเนื้อที่กว่า 20 ไร่ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สุดเวทนา! สุนัขเกือบ 20 ตัวติดในบ่อน้ำลึกเนื้อที่กว่า 20 ไร่ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สุดเวทนา! สุนัขเกือบ 20 ตัวติดในบ่อน้ำลึกเนื้อที่กว่า 20 ไร่ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
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