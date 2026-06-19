ลพบุรีฮีลใจ! เปิดพิกัด “ภูเขาดอกตะแบก” โคกเจริญ แต้มสีชมพู-ม่วงทั่วขุนเขา อันซีนหน้าฝนที่ไม่ควรพลาด

ลพบุรี – จังหวัดลพบุรีชวนสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติช่วงฤดูฝน ณ “ภูเขาดอกตะแบก” อ.โคกเจริญ หลังต้นตะแบกนับหมื่นต้น พร้อมใจกันออกดอกบานสะพรั่ง แต่งแต้มขุนเขาเป็นสีชมพู ม่วงอ่อน และสีขาว สร้างทัศนียภาพสวยงามตระการตา กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและสายถ่ายภาพ
ใครบอกว่าหน้าฝนเที่ยวไม่สนุก จังหวัดลพบุรี ขอชวนสัมผัสเสน่ห์ธรรมชาติสีเขียวชอุ่มของฤดูฝน พร้อมเปิดพิกัดท่องเที่ยวสุดอันซีน “ภูเขาดอกตะแบก” ในพื้นที่อำเภอโคกเจริญ ที่กำลังผลิดอกบานสะพรั่ง แต่งแต้มแนวขุนเขาให้กลายเป็นสีชมพู ม่วงอ่อน และสีขาว สร้างความงดงามราวกับภาพวาดจากธรรมชาติ
ภูเขาดอกตะแบกตั้งอยู่บริเวณบ้านใหม่ศรีอุบล หมู่ 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี ต้นตะแบกนับหมื่นต้นที่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วภูเขาจะพร้อมใจกันออกดอก ส่งผลให้ผืนป่าสีเขียวถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของดอกไม้ตลอดแนวเทือกเขา กลายเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามและหาชมได้ยาก
นอกจากความงดงามของดอกตะแบกแล้ว พื้นที่แห่งนี้ยังมีอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนและท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ สามารถเก็บภาพดอกตะแบกในหลากหลายมุม ทั้งภาพระยะใกล้ ภาพพอร์ตเทรตคู่กับฉากหลังของภูเขาสีชมพูม่วง หรือภาพมุมสูงจากโดรนที่เผยให้เห็นความสวยงามของแนวภูเขาได้อย่างเต็มตา
จุดชมวิวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอยู่บริเวณหน้าวัดสุวรรณภูมิ ซึ่งสามารถมองเห็นดอกตะแบกบานไล่ระดับจากพื้นราบขึ้นไปจนถึงยอดเขาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีถนนโค้งทอดผ่านแนวภูเขาเป็นฉากหลังที่สวยงาม และมีพื้นที่จอดรถรองรับนักท่องเที่ยวอย่างสะดวก
อีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาด คือบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 2340 ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 32-35 ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมความงดงามของดอกตะแบกที่บานอยู่บนภูเขาทั้งสองฝั่งถนนตลอดระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบโรดทริปและการถ่ายภาพทิวทัศน์
ร้อยตรีสมศักดิ์ พวงจีน พัฒนาการอำเภอโคกเจริญ เปิดเผยว่า ภูเขาพุคาเป็นภูเขาหินอัคนีที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีต้นตะแบกขึ้นกระจายอยู่เป็นจำนวนมากสลับกับพันธุ์ไม้นานาชนิด เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ต้นตะแบกจะออกดอกพร้อมกันตามธรรมชาติ กลายเป็นความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
ด้านนายสุพจน์ แก้วพิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลโคกแสมสาร กล่าวว่า ตนเห็นดอกตะแบกบนภูเขาแห่งนี้มาตั้งแต่เด็ก แต่ในอดีตยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากไม่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กระทั่งมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถ่ายภาพเผยแพร่ ทำให้ภูเขาดอกตะแบกแห่งนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านในพื้นที่ยังร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวนและป่าชุมชนที่อยู่ภายใต้การดูแลร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและความงดงามของต้นตะแบกให้คงอยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดลพบุรีต่อไป
ทั้งนี้ ดอกตะแบกจะเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยในปี 2569 คาดว่าช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดจะอยู่ระหว่างต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกตะแบกบานพร้อมกันทั้งบนพื้นราบและตามแนวภูเขาอย่างเต็มที่
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานครในช่วงหน้าฝน “ภูเขาดอกตะแบก” อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด โดยแนะนำให้เดินทางมาในช่วงเช้าหรือช่วงเย็น เพื่อสัมผัสอากาศที่เย็นสบายและชมความงดงามของดอกตะแบกได้อย่างเต็มอิ่ม