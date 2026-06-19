รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่เกาะเสม็ด ปล่อยแถว จนท.สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน-นทท.

ระยอง- รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ รวม 150 นาย เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบกล้อง CCTV ตรวจจับใบหน้าบุคคล ที่บริเวณหน้าด่านท่าเทียบเรือ
เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ ( 19 มิ.ย.) พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวบูรณาการการตรวจร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวม 105 นาย พร้อมยานพาหนะ ระดมกำลังออกตรวจตราพื้นที่ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหาดทรายแก้ว และยังได้ตรวจติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบกล้อง CCTV ตรวจจับใบหน้าบุคคลที่บริเวณหน้าด่านท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จ.ระยอง พร้อมทักทายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณหาดทรายแก้ว
โดยมี พล.ต.ต.ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.ระยอง ,พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบช.ตระเวนชายแดน ,พ.ต.อ.สมฤกษ์ ค้ำชู รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. กล่าวว่าการปล่อยแถวดังกล่าว เป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จัดระเบียบสังคม อำนวยความสะดวก ตลอดจนให้ความช่วยเหลือนักท่องอย่างฉับไวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เกาะเสม็ดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเป็นมิตร และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. ด้านความมั่นคงอีกด้วย.