ตำรวจไล่ล่าระทึกจากเชียงใหม่-ลำพูน!เก๋งทะเบียนนครสวรรค์ขนยา ก่อนทิ้งรถหนี พบยาบ้ากว่า 2,400,000 เม็ด

ลำพูน - ตำรวจภูธรภาค 5 ไล่ล่าระทึก..เก๋งทะเบียนนครสวรรค์ ขนยาออกจากแม่ออน เชียงใหม่ ผ่านลำพูน แต่คนร้ายไหวตัวเร่งเครื่องหนี จนจวนตัวเข้าซอยลึก-ทางแคบ ทิ้งรถหนีเข้าไปในป่าลำไยป่าซาง จนท.ค้นรถเจอยาบ้ากว่า 2,400,000 ล้านเม็ด
วันนี้(19 มิ.ย.) ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษภูธร ภาค 5 ได้รับแจ้งเบาะแสการข่าวว่ามีการขนส่งยาบ้าหรือสิ่งผิดกฎหมาย จากอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อลำเลียง/ขนส่งผ่านลำพูน เมื่อติดตามแกะรอยตรวจสอบ ก็พบรถต้องสงสัยเป็นรถเก๋งฮอนด้า สีเขียว หมายเลขทะเบียน 5647 นครสวรรค์ ขับผ่านแยกดอยติ ไปยังแยกป่าห้า เลี้ยวผ่านแยกสะปุ๋ง ต.ม่วงน้อย ไปตามถนนสายลำพูน-ลี้
เจ้าหน้าที่เร่งติดตาม แต่คนในรถเป้าหมายไหวตัว พยายามขับหลบหนีเข้าในเขตชุมชน บริเวณหมู่ 2 บ้านแซม ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง กระทั่งรถเข้าในซอยลึกทางแคบ จึงจอดรถทิ้งไว้แล้วหลบหนีเข้าป่าสวนลำไยไปได้
จากการตรวจสอบรถที่คนร้ายจอดทิ้งไว้ ถนนใกล้สุสานบ้านแซม หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงน้อย อ.ป่าซาง เป็นรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีเขียว หมายเลขทะเบียน กต 5647 นครสวรรค์ ภายในรถ พบกระสอบทึบแสงสีดำรวมทั้งหมด 8 กระสอบ ภายในเป็นยาบ้า(เมทแอมเฟตามีน) กระสอบละประมาณ 300,000 เม็ด รวมทั้งหมดประมาณ 2,400,000 เม็ด จึงตรวจยึดเป็นของกลาง ส่ง สภ.ป่าซาง และสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะเดียวกันตำรวจภูธร ภาค 5 ได้นำกำลังติดตามตัวคนร้ายที่กำลังหลบหนีอยู่ในพื้นที่บ้านแซมและใกล้เคียง ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง และขอให้ชาวบ้านได้แจ้งเบาะแสหากพบผู้ต้องสงสัยหรือบุคคลแปลกหน้าในพื้นที่ รวมทั้งได้ปิดล้อมในพื้นที่บ้านแซมและถนนสายต่างๆที่ผ่านเส้นทางที่คาดว่าจะใช้หลบหนี แต่จนถึงเย็นวันนี้ก็ยังไร้วี่แวว