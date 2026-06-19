SUN เปิดเวทีนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 8 เดินหน้าสู่อนาคตอาหารโลกด้วยเทคโนโลยีและความยั่งยืน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้นำธุรกิจเกษตรและอาหารครบวงจรของไทย จัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 8” ณ ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมนำเสนอนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ยกระดับคุณภาพผลผลิต และสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี วิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่วาง เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรภายในงาน ร่วมกับ เกษตรกร คู่ค้าทางธุรกิจ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN กล่าวว่า ซันสวีทยึดมั่นในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่เกษตรกร ลูกค้า และผู้บริโภคในทุกมิติ โดยเชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนให้กับทั้งระบบ ตั้งแต่แปลงเพาะปลูกไปจนถึงผู้บริโภคทั่วโลก งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 8 สะท้อนวิสัยทัศน์ของซันสวีทในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเกษตรและอาหารแห่งอนาคต ผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้จริงในภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ สร้างความแม่นยำในการบริหารจัดการ และตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Smart Farming, Digital Agriculture, AI และ Sustainable Food Supply Chain
ภายในงาน SUN นำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกอัจฉริยะ การใช้โดรนเพื่อการเกษตร Application ติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมแบบ Real-time การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และ Big Data รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ อาทิ เครื่องปลูก เครื่องเก็บเกี่ยว ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ ซึ่งอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงาน คือ ความร่วมมือระหว่าง “เสือดิน” และ “SUN” ในการพัฒนาต้นแบบการจัดการดินเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ ผ่านการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ ฮิวมิค-ไบโอชาร์พลัส ตราเสือดิน ในแปลงข้าวโพดหวาน ณ ไร่ตะวันหวาน
โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการยกระดับ สุขภาพดิน (Soil Health) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการทำ Smart Farming ด้วยการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ รักษาความชื้น ลดการสูญเสียธาตุอาหาร และส่งเสริมการพัฒนาระบบราก ส่งผลให้ข้าวโพดหวานมีความแข็งแรง สม่ำเสมอ และมีศักยภาพในการให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างเกษตรกรรมที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรไทย ภายใต้แนวคิด “Healthy Soil, Better Yield, Sustainable Future” หรือ “ดินดี ผลผลิตดี อนาคตยั่งยืน”
อย่างไรก็ตาม SUN ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภค ภายใต้เป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ