ท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือกองบิน41และชุมชนร่วมพัฒนาภูมิทัศน์"วัดป่าลาน"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จราชินี-สมเด็จพระสังฆราช

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกองบิน 41 และชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมวัดป่าลาน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระสังฆราชฯ
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.69 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) โดยนายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดโครงการ “ทชม.ร่วมจิตอาสา ปรับปรุง บำรุง รักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา” ณ วัดป่าลาน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยบูรณาการความร่วมมือกับกองบิน 41 และชุมชนบ้านป่าลาน เพื่อดำเนินกิจกรรมปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของพระสงฆ์และประชาชนในชุมชน ในการนี้ ทชม. ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 54,500 บาท พร้อมน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการ
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาที่กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศล พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ โดย ทชม. ได้คัดเลือกศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งวัดป่าลานได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ดำเนินกิจกรรม
ทั้งนี้ วัดป่าลาน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยชื่อ “ป่าลาน” มีที่มาจากพื้นที่ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นลานในอดีต วัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่สำคัญของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นแหล่งสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมของศาสนสถานให้มีความพร้อม สะดวก และปลอดภัยต่อการใช้งานแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ตลอดจนร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป