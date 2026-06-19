8 ปีแล้ว! “เชียงราย”บวงสรวงเจ้าแม่นางนอน-รำลึกวีรบุรุษกู้ภัยบันลือโลก ช่วย 13 หมูป่าติดถ้ำหลวง

เชียงราย – ผ่านมาแล้ว 8 ปี ยังจดจำไม่ลืมเลือน..กรมอุทยานฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย-ตัวแทนภาคเอกชน รวมทั้งศิลปินขัวศิลปะ พร้อมอดีตสมาชิกทีมหมูป่าฯ ร่วมตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวง “เจ้าแม่นางนอน” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ถ้ำหลวง พร้อมจัดงานรำลึกวีรบุรุษกู้ภัยบันลือโลก-ปฏิบัติการช่วย 13 หมูป่าอะคาเดมีติดถ้ำ
วันนี้ (19 มิ.ย.)นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน"รำลึก 8 ปี กู้ภัยถ้ำหลวง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" (8th Anniversary of Tham Luang Rescue 2026) ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ จ.เชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.จนถึงวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.2569 ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ซึ่งอดีตสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดหลายคนเดินทางไปร่วมในพิธีด้วย
กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการบวงสรวงเจ้าแม่นางนอนบริเวณหน้าถ้ำหลวง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นร่วมกันวางดอกไม้เพื่อแสดงความรำลึกถึงผู้เสียสละและผู้ที่เคยร่วมในเหตุการณ์กู้ภัยทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ทั้ง 13 ชีวิต โดยเฉพาะนาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซมที่เสียสละชีวิตในการกู้ภัย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เรือโทเบรุต ปากบารา และนายดวงเพชร พรหมเทพ หรือน้องดอม 1 ใน 13 เยาวชนทีมหมูป่าฯที่ได้เสียชีวิตหลังจากผ่านพ้นการกู้ภัยไปแล้ว
จากนั้นมีการเสวนาเรื่อง "ย้อนอดีต...เหตุการณ์กู้ภัยระดับโลก" โดยมี ดร.กมลไชย คชชา อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา ประธานหอการค้า อ.แม่สาย พลเรือเอก อาภากร อยู่คงแก้ว อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และมูลนิธินักทำลายใต้น้ำจู่โจมโดยคุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว โปรดิวเชอร์สื่อสารคดี รวมพลังกู้ภัย Power of Unity
รวมทั้งมีนิทรรศการรำลึกกู้ภัย 8 ปีถ้ำหลวง ที่ได้เผยให้เห็นถึงเหตุการณ์กู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์โลก มีทั้งภาพถ่ายเหตุการณ์ อุปกรณ์กู้ภัย ภาพถ่ายภายในถ้ำหลวง ถ้ำหลวงจำลอง, กิจกรรม Workshop ฟรี "การสกัดสีจากธรรมชาติ " โดยนำวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นสีในการใช้ระบายสี เช่น ดิน หิน ฯลฯ โดยอาจารย์ปรีชา ชัยสร สมาคมชัวศิลปะ รวมทั้งมีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน สินค้าท้องถิ่น เช่น ผัดไทยหน้าด่าน น้ำเงี้ยว สัมตำ ข้าวซอยน้อย ปิ้งย่างหม่าล่า ไส้อั่ว สินค้าแปรรูปจากน้ำผึ้ง ฯลฯ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
นายชูชีพ กล่าวว่าระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.2561 จนถึงวันที่ 10 ก.ค.ในปีเดียวกัน รวมระยะเวลากว่า 17 วัน ได้ช่วยพาเยาวชนทั้ง 13 ชีวิตออกมาได้สำเร็จอย่างปลอดภัย แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่หล่อหลอมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว กิจกรรมครบรอบ 8 ปีของเหตุการณ์ครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละดังกล่าวและยังสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย.