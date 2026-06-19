รวบแล้วมือฆ่าโหดสาวโคราชวัย 17ปี ยัดศพใส่ถุงดำทิ้งถังขยะริมทางที่แท้แฟนหนุ่มวัย16 อ้างหึงคุยชายอื่น

ระยอง- รวบแล้วมือฆ่าโหด “น้องฝน” สาวโคราช วัย 17ปี ยัดศพใส่ถุงดำทิ้งถังขยะริมทาง จ.ระยอง ที่แท้แฟนหนุ่มวัย 16 แค้นคุยชายอื่นใช้มีดตัดทุเรียนแทง 3 ครั้งดับคาบ้าน ชาวบ้านวิจารณ์เหตุสลดไม่ควรเกิดเพราะอยู่ในวัยเรียนทั้งคู่
จากเหตุการณ์พนักงานเก็บขยะ อบต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง พบศพหญิงสาวผมแดงถูกยัดใส่ถุงดำทิ้งถังขยะริมถนนในพื้นที่ ม. 8 ต.กระแสบน ซึ่งร่างได้กระเด็นออกมาหลังถุงดำแตกระหว่างถูกนำเข้าสู่ระบบอัดขยะ โดยพบผู้เสียชีวิตที่มีลายสักเต็มแผ่นหลัง สภาพเน่าเปื่อย ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง
กระทั่งเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมาญาติของหญิงสาวรายดังกล่าวได้ออกมายืนยันว่าคือ น.ส.ชลธิชา หรือ “น้องฝน” วัย 17 ปี ชาวจ.นครราชสีมา ที่ครอบครัวได้แจ้งความบุคคลสูญหายไว้เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนหลังขาดการติดต่อกับญาติอย่างกระทันหันนั้น
วันนี้ ( 19 มิ.ย.) พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.ภ.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมชาย วงศ์พูนสุข ผกก.สภ.แกลง และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ภ.2 ภ.จว.ระยอง และ สภ.แกลง ได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี หลังฝ่ายสืบสวนสามารถควบคุมตัว นายพีช แฟนหนุ่มของผู้เสียชีวิต มาสอบสวนจนยอมรับสารภาพว่า เป็นผู้ลงมือฆ่าแฟนสาวยัดถุงดำทิ้งถังขยะ
โดยอ้างว่าเกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรงภายในบ้านพักเรื่องความหึงหวง หลังสงสัยว่า "น้องฝน" แอบติดต่อพูดคุยกับชายอื่น กระทั่งตนเองได้ใช้อาวุธมีดตัดทุเรียนซึ่งใช้ทำงานรับจ้างตัดทุเรียน แทงแฟนสาว 3 ครั้ง จนเสียชีวิตคาที่ จากนั้นจึงนำศพใส่ถุงดำใช้เสื้อผ้าปกปิดร่าง
ก่อนใช้รถซาเล้งพ่วงข้างขนศพไปทิ้งในถังขยะสาธารณะริมถนน หวังตบตาเจ้าหน้าที่ ส่วนเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิตได้นำใส่ถุงดำไปทิ้งไว้ในเข่งหน้าบ้าน เพื่อทำลายหลักฐานและเบี่ยงเบนแนวทางการสืบสวน
เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางหลายรายการ อาทิ รองเท้า ผ้าเช็ดตัว หวี เสื้อชั้นใน กระเป๋าสะพาย และเข่งใส่ของ สามล้อพ่วงข้าง ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน-ขาว หมายเลขทะเบียน คฉต 840 ระยอง ที่นำศพไปทิ้งในถังขยะ นำส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ขณะที่บรรยากาศภายใน สภ.แกลง พบว่ามีญาติของผู้เสียชีวิตและชาวบ้านจำนวนมากที่เดินทางมาติดตามคดี ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิด เนื่องจากทั้งคู่ยังอยู่ในวัยเรียนและไม่มีใครคาดคิดว่าปมหึงหวงจะบานปลายจนกลายเป็นโศกนาฏกรรม
โดยญาติผู้เสียชีวิตต้องการที่จะเห็นหน้าผู้ก่อเหตุและเชื่อว่าไม่น่าจะลงมือคนเดียวได้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีการนำตัวไปทำแผนประกอบการรับสารภาพ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียด และขณะนี้การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
ด้าน ทวดของผู้ต้องหาเปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า รู้สึกตกใจหลังทราบข่าวหลานชายก่อเหตุฆ่าแฟนสาว เพราะก่อนหน้านี้ยังเห็นทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านด้วยกันตามปกติ และไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงเช่นนี้
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งผลชันสูตรศพ รวมถึงสอบปากคำพยานเพิ่มเติมก่อนแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกับเยาวชนชายรายนี้ต่อไป.