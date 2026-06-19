สั่งตรวจทุก 7 วัน!คนวัดโบสถ์ร้องฟาร์มไก่ส่งออกญี่ปุ่น-เกาหลี-จีน ส่งกลิ่นเหม็น-แมลงวันเพิ่ม

พิษณุโลก - ฝ่ายปกครองอำเภอวัดโบสถ์ สืบข้อเท็จจริง”ฟาร์มไก่เนื้อ” ส่งออกทั้งญี่ปุ่น-เกาหลี-จีน โดนร้องก่อปัญหากลิ่น-แมลงวันตอมหึ่ง เจ้าของฟาร์มพาทัวร์ ยืนยันไม่มีน้ำเน่า-แหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน เผยเป็นระบบอีแวป 20 โรงเรือน แกลบรองพื้น ผนังปิดกั้นรอบ ปรับอุณหภูมิ-ให้อาหารไก่ ควบคุม-สั่งการด้วยมือถือ
นายศิริพงศ์ สนองคุณชูสิน ปลัดอำเภอวัดโบสถ์ นายสุรพล สาสน นายกอบต.หินลาด พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ปศุสัตว์3สาธารณุสุข-สิ่งแวดล้อม-อุตสาหกรรม ฯลฯ ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเท็จจริง ที่ห้องประชุมอบต.หินลาด วานนี้( 18 มิ.ย.) กรณีการร้องเรียนฟาร์มไก่แห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ก่อปัญหากลิ่นเหม็ก และแมลงวัน
ที่ประชุมถกเถียงถึง ฟาร์มไก่เนื้อดังกล่าว ซึ่งเป็นระบบปิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นหรือโรงเรือนอีแวป สั่งการผ่านมือถือ ส่งออกเนื้อไก่ไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีและจีน มีการเลี้ยงไก่ 40 วันต่อ 1 รอบการเลี้ยง ผู้เดือดร้อนซึ่งทำสวนทุเรียน 2 รายและกิจการร้านค้า 1 ราย ระบุว่า ลมพัดกลิ่นเหม็น ในห้วงเวลาค่ำ และช่วงท้ายของการเลี้ยงไก่ อาจดึงดูดแมลงวัน
แต่เจ้าของฟาร์มไก่ ยืนยัน ไม่ได้ทิ้งซากไก่ภายในฟาร์ม หากเกิดขึ้นก็นำซากไก่แช่แข็งแล้วนำไปลงบ่อปลาอีกแห่งหนึ่งระยะห่าง 20 กิโลเมตร แต่ผู้ร้องนั้นอยู่ห่างจากฟาร์มในระยะเกือบ 2 กิโลเมตรประกอบกิจการสวนทุเรียน โดยบริเวณรอบๆ ไม่ใช่บ้านเรือนชุมชุน ฟาร์มอยู่หลังภูเขา
ปัญหาแกลบหรือขี้ไก่ที่ถกเถียง ถูกจำหน่ายและขนย้ายออกจากฟาร์มใน 1 รอบการเลี้ยง เป็นประเด็นที่อาจเกิดกลิ่นได้ อีกทั้งนำไปเป็นปุ๋ยต้นทุเรียนและต้นมะม่วงใกล้เคียง ซึ่งตำบลหินลาดมีชื่อเสียงด้านปลูกมะม่วง อาจเป็นอีกสาเหตุให้แมลงวันเพิ่มขึ้น กระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยเฉพาะผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาด กระตุ้นให้จำนวนแมลงวันมากกว่าปกติ นำมาสู่การร้องเรียน
นายสุรพล สาสน นายกอบต.หินลาด กล่าวว่า ตนสอบถามผู้นำท้องที่และท้องถิ่นว่า ปัญหาแมลงวัน มีทุกหมู่บ้านหรือไม่ และสงสัยว่า แมลงวันมาจากฟาร์มไก่ 2 แห่งหรือไม่ แต่ต้องยอมรับว่าอาจเป็นเพราะฤดูผลไม้ในพื้นที่ ทำให้แมลงวันเพิ่มขึ้นก่อความเดือดร้อนรำคาญ ซ้ำเติมกับปัญหาการทิ้งขยะแต่ละชุมชุนที่ไม่มีการกำจัดอย่างถูกต้อง จึงได้ฝาก จนท.สาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบถึงต้นเหตุด้วย
ปลัดอบต.หินลาด ระบุว่า ฟาร์มไก่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายถูกต้อง เป็นไปตามข้อบัญญัติของอบต.หินลาด ปี 2563 ครอบคลุมทั้งตำบล โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีฟาร์มไก่ไม่น้อยกว่า 2 แห่งประกอบกิจการอยู่ ภายใต้ระเบียบต่างๆ อาทิ ระบายน้ำ, ระบายลม, แสงสว่าง, การปล่อยน้ำที่สุขลักษณะ ฯลฯ
ที่ประชุมได้ข้อสรุปมาตรการแก้ไข คือ เจ้าของฟาร์ม จะต้องโรยปูนขาว 1 รอบ ใช้จุลินทรีย์หว่านพื้น บริเวณแกลบ ก่อนนำไก่ ลงเลี้ยงภายในโรงเรือนอีแวป เพื่อลดกลิ่น และผสมจุลินทรีย์ในน้ำเพื่อให้ ไก่เนื้อกิน เพื่อลดแอมโมเนียในขี้ไก่ และทุกๆ 7 วันให้ทุกหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบฟาร์มไก่ จนกว่ามีการจับไก่รอบต่อไป
นายศิริพงศ์ สนองคุณชูสิน ปลัดอำเภอวัดโบสถ์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ พ.ร.บ.สาธารณสุข 2535 ให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับผู้ประกอบการส่งออกเนื้อไก่ได้ เพราะโรงงานขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ห่างจากชุมชุนและมีการทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว 4 ปีที่ผ่านมา จะต้องควบคุมดูแลต่อไป โดยสั่งให้ไปดูข้อเท็จจริง ตามหาว่า มีแมลงวันจริงหรือไม่ เพราะทุกๆ 7 วันจะมีเจ้าหน้าที่รัฐไปตรวจดู
ล่าสุดเจ้าของฟาร์มเปิดฟาร์มไก่ให้ดู ซึ่งอยู่ในสถานะ”พักเล้า” เขตปลอดเชื้อโรค-พื้นที่ปลอดภัยทางชีวภาพ สถานที่ตั้งอยู่ชายเขา ห่างจากถนนสายหลักและห่างเขตชุมชนบ้านเรือนประชาชน ห่างจากสวนทุเรียนหรือผู้ร้อง(ทิศตะวันออก)เกือบ2กิโลเมตร เห็นหลังคาขาวๆ ระหว่างถนนเข้าฟาร์มไก่ มีสวนยางพาราและไร่มันสำปะหลัง 2 ฟากถนน ก่อนทางเข้ามีระบบฉีดน้ำยาป้องกันเชื้อทั้งรถและคน ปรากฏชื่อ หจก.มหาทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม 2 หมู่ 8 ตำบลหินลาด อ.วัดโบสถ์ หน้าประตูมีกำแพงรั้วกั้น พร้อมกำแพงสูงรอบอาณาเขต 4 ด้าน มีถังไซโล กล่องเก็บอาหารสัตว์ ใกล้กับ โรงเลี้ยงระบบอีแวป ที่มีระบบพัดลมและน้ำหล่อเลี้ยงเพิ่มความเย็น ปรับอุณหภูมิ 30-35 องศา จำนวน 20 โรงเรือน ภายในโรงมีแกลบใหม่รองพื้น ผนังปิดกั้นมิดชิด มีระบบระบายอากาศและระบบแสงสว่าง การให้อาหารไก่ ด้วยระบบออโตเมติก ควบคุมและสั่งการด้วยมือถือ