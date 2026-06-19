xs
xsm
sm
md
lg

โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรม “Safe Road, Safe Ride” ยกระดับไรเดอร์คุณภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรม “Safe Road, Safe Ride ไปกับ Rider คุณภาพ” ดึงเครือข่ายไรเดอร์ในจ.ขอนแก่นกว่า 100 รายอบรมเพิ่มความรู้ความปลอดภัยทางถนน กฎหมายจราจร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และสุขอนามัยขนอาหาร หวังยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นย์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 และภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรม “Safe Road, Safe Ride - ไปกับ Rider คุณภาพ” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน พัฒนาศักยภาพไรเดอร์และผู้ให้บริการขนส่งอาหารให้มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร สุขอนามัย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการดูแลรักษารถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง

มีนพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, นางสาวผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และพ.ต.ท.ยุทธพงศ์ คชรัตน์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมเปิดการอบรม พร้อมด้วยไรเดอร์และผู้ประกอบอาชีพส่งอาหารจากหลากหลายแพลตฟอร์มกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กล่าวว่าโรงพยาบาลมีนโยบายส่งเสริมความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ประชาชนอยู่แล้ว แต่จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์ที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดโครงการ Safe Road, Safe Ride เพื่อยกระดับทักษะด้านความปลอดภัย การขับขี่อย่างถูกต้อง การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบื้องต้น

ทั้งยังได้เพิ่มเนื้อหาด้านสุขาภิบาลอาหาร เนื่องจากไรเดอร์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอาหารโดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นใน 4 จังหวัด ประกอบด้วยอุบลราชธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม

นางสาวผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น


น.ส.ผุสดี กล่าวต่อว่าภายในงานมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวัน เริ่มจากหัวข้อกฎหมายจราจรฉบับปรับปรุงใหม่และเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ต่อด้วยการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รวมถึงการดูแลรักษารถจักรยานยนต์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

โครงการมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายไรเดอร์คุณภาพ ที่มีความรู้รอบด้าน สามารถดูแลตนเอง ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน อันจะช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการในระยะยาว ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรม Lucky Draw และพิธีปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ




ทั้งนี้ โครงการจัดอบรม Safe Road, Safe Ride - ไปกับ Rider คุณภาพ มีแนวโน้มจะจัดกิจกรรมอีกในปีถัดไป ทั้งขยายเข้าถึงกลุ่มไรเดอร์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งอยู่ เฉพาะในปี 2569 นี้จะจัดโครงการอบรมเพิ่มอีก โดยวางเป้าหมายให้มีไรเดอร์เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 400 คน ซึ่งจะจัดอบรมเพิ่มในระยะเวลาที่เหลือของปีนี้

โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรม “Safe Road, Safe Ride” ยกระดับไรเดอร์คุณภาพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรม “Safe Road, Safe Ride” ยกระดับไรเดอร์คุณภาพ
นางสาวผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรม “Safe Road, Safe Ride” ยกระดับไรเดอร์คุณภาพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรม “Safe Road, Safe Ride” ยกระดับไรเดอร์คุณภาพ
+1