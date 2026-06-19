โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรม “Safe Road, Safe Ride” ยกระดับไรเดอร์คุณภาพ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดอบรม “Safe Road, Safe Ride ไปกับ Rider คุณภาพ” ดึงเครือข่ายไรเดอร์ในจ.ขอนแก่นกว่า 100 รายอบรมเพิ่มความรู้ความปลอดภัยทางถนน กฎหมายจราจร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และสุขอนามัยขนอาหาร หวังยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นย์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 และภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรม “Safe Road, Safe Ride - ไปกับ Rider คุณภาพ” เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน พัฒนาศักยภาพไรเดอร์และผู้ให้บริการขนส่งอาหารให้มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร สุขอนามัย การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการดูแลรักษารถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง
มีนพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, นางสาวผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และพ.ต.ท.ยุทธพงศ์ คชรัตน์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมเปิดการอบรม พร้อมด้วยไรเดอร์และผู้ประกอบอาชีพส่งอาหารจากหลากหลายแพลตฟอร์มกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
นางสาวผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กล่าวว่าโรงพยาบาลมีนโยบายส่งเสริมความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ประชาชนอยู่แล้ว แต่จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มไรเดอร์ที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดโครงการ Safe Road, Safe Ride เพื่อยกระดับทักษะด้านความปลอดภัย การขับขี่อย่างถูกต้อง การปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิตเบื้องต้น
ทั้งยังได้เพิ่มเนื้อหาด้านสุขาภิบาลอาหาร เนื่องจากไรเดอร์เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอาหารโดยตรง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นใน 4 จังหวัด ประกอบด้วยอุบลราชธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
น.ส.ผุสดี กล่าวต่อว่าภายในงานมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวัน เริ่มจากหัวข้อกฎหมายจราจรฉบับปรับปรุงใหม่และเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ต่อด้วยการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น รวมถึงการดูแลรักษารถจักรยานยนต์ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยสำหรับผู้สัมผัสอาหาร
โครงการมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายไรเดอร์คุณภาพ ที่มีความรู้รอบด้าน สามารถดูแลตนเอง ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน อันจะช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการในระยะยาว ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรม Lucky Draw และพิธีปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ โครงการจัดอบรม Safe Road, Safe Ride - ไปกับ Rider คุณภาพ มีแนวโน้มจะจัดกิจกรรมอีกในปีถัดไป ทั้งขยายเข้าถึงกลุ่มไรเดอร์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งอยู่ เฉพาะในปี 2569 นี้จะจัดโครงการอบรมเพิ่มอีก โดยวางเป้าหมายให้มีไรเดอร์เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 400 คน ซึ่งจะจัดอบรมเพิ่มในระยะเวลาที่เหลือของปีนี้