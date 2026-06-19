ผู้การฯโคราชสั่งฟัน“รองสารวัตรฯปืนโหด”ยิงเมียดับ ให้ออกราชการไว้ก่อน กำชับ“ผกก.”ทุกโรงพักดูแลลูกน้องใกล้ชิด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผู้การตำรวจโคราช สั่งฟัน “ร.ต.อ.” รองสารวัตร จราจาร สภ.โชคชัย ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิต แม่ยายบาดเจ็บ ที่บุรีรัมย์ ให้ตั้งกก.สอบและออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมกำชับให้ผู้กำกับการ ทุกโรงพัก ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาใกล้ชิด ทั้งด้านการปฏิบัติหน้าที่และปัญหาส่วนตัว ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอย
วันนี้ (19 มิ.ย.69) จากกรณี ร.ต.อ.ธีรพงษ์ รองสารวัตรจราจร ปฏิบัติหน้าที่ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิต และยิงแม่ยายได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณหน้าร้านฟิตเนส ในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมและวงการตำรวจเป็นอย่างมากนั้น
ล่าสุดวันนี้ พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า “ภายหลังเกิดเหตุ ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมกันนี้ได้กำชับไปยัง ผู้กำกับการ (ผกก.) สถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ให้เพิ่มความใกล้ชิดในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ โดยเฉพาะภาวะความเครียดจากปัญหาครอบครัวหรือภาระชีวิตส่วนตัว
ล่าสุดวันนี้ พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า “ภายหลังเกิดเหตุ ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมกันนี้ได้กำชับไปยัง ผู้กำกับการ (ผกก.) สถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัด ให้เพิ่มความใกล้ชิดในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ สภาพความเป็นอยู่ และปัญหาส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ โดยเฉพาะภาวะความเครียดจากปัญหาครอบครัวหรือภาระชีวิตส่วนตัว
การดูแลสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของกำลังพล เป็นแนวทางที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว แต่หลังเกิดเหตุครั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับติดตามดูแลลูกน้องอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอย
อย่างไรก็ตาม ฝากถึงกำลังพลทุกนาย ว่า หากประสบปัญหาความเครียดหรือมีเรื่องทุกข์ใจ ขอให้เปิดใจพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อร่วมกันหาทางออก อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว หรือเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ไข เพราะทุกการกระทำย่อมมีผลตามมา และอาจสร้างความสูญเสียที่ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย