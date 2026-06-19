ท่าเรือแหลมฉบังรวมพลังจิตอาสา เก็บขยะเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 4 รอบ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบังจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล รวมพลังผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และภาคขนส่ง ร่วมรณรงค์เก็บขยะและพัฒนาพื้นที่ท่าเรือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ท่าเรือสู่ความสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2569 นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภายใต้ “งานรวมพลังจิตอาสา รณรงค์เก็บขยะเพื่อท่าเรือฯ” ณ บริเวณประตูตรวจสอบ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และผู้แทนผู้ประกอบการขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
นางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความสามัคคีและจิตสาธารณะ ผ่านการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง อันจะนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ร่วมเสียสละเวลาและแรงกายในการทำความดีเพื่อส่วนรวม
ด้านนายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าการเก็บขยะในวันนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เป็นพันธกิจสำคัญในการยกระดับพื้นที่ท่าเรือให้มีความสะอาด ปลอดภัย และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมยืนยันว่าท่าเรือแหลมฉบังจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นความภาคภูมิใจของทุกภาคส่วน
ขณะที่เรือเอกปรัชญา เอกโพธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ในนามคณะผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย
นอกจากนี้ ยังเป็นการรวมพลังจิตอาสาจากทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนและผู้ใช้บริการใช้ร่วมกัน ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยต่อสุขอนามัย