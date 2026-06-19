ชุดสืบ ภ.6-ตร.แม่สอด ตาก แกะรอยถึงกลางกรุง ตามรวบเครือข่ายเว็บพนัน“RB289.online”

พิษณุโลก/ตาก - ชุดสืบภาค 6 ผนึกกำลัง ตร.แม่สอด-ทีมสืบสวน ภ.ตาก แกะรอยเว็บพนัน“RB289.online”เงินหมุนเวียนกว่า 15 ล้านบาทต่อเดือน ตามจับเครือข่ายถึงกลางกรุงแล้ว 1 ล่าต่ออีก 6 หมายจับ
พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ.แม่สอด, พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ออมสิน ผกก.สืบสวน ภ.จว.ตาก, พ.ต.ท.อำนาจ มณฑา รอง ผกก.สืบสวน ภ.จว.ตาก, พ.ต.ต.ทีรฆะ ตั้งสุขสันต์ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุดสืบสวน ภ.จว.ตาก ชุดสืบสวนภาค 6 แกะรอยติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์(สล็อต)พนันเอาเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันฟอกเงิน ตามคำสั่ง พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 - พ.ต.อ.หิรัญ ภู่ตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.ตาก
โดยได้ขยายผลเว็บพนันออนไลน์จากการจับกุมผู้เล่นการพนันออนไลน์ในพื้นที่และได้ร่วมกันจับกุม เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “ RB289.online” พบเงินหมุนเวียนกว่า 15 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งออกหมายจับได้จำนวน 7 ราย
ในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน (สล็อตออนไลน์) ในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงิน”
ล่าสุดสามารถติดตามจับกุมได้แล้ว 1 ราย คือ นายภูชิต (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ที่พักอาศัยอยู่ย่านซอยประชาอุทิศ 4 แยก 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลก ที่ จ.93/2569 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2569
ส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับอีก 6 รายกก.สืบสวน ภ.จว.ตาก จะเร่งแกะรอยขยายผลติดตามจับกุมต่อไป