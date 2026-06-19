จ.เลยจัดใหญ่การละเล่นผีตาโขนปี69 ชู Soft Power ระดับโลก

เลย-จังหวัดเลย เตรียมจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569 ยิ่งใหญ่ โชว์อัตลักษณ์แห่งจิตวิญญาณผีตาโขน ชมขบวนแห่ผีตาโขน อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน ณ วัดโพนชัย และพื้นที่โดยรอบ 20–22 มิย.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโพนชัย บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 มิถุนายน 2569 ณ วัดโพนชัยและพื้นที่จัดงานในเขตอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของหนึ่งในประเพณีสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดเลย
กิจกรรมดังกล่าว มีพล.ต.ต.วีระเดช เลขะวรกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย, นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย, นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย, นายสุขสันต์ ไชยรถ นายอำเภอด่านซ้าย, นายสันติภาพ เชื้อบุญมี นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย และดร.ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวนและผู้นำด้านวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่าประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนรากฐานแห่งศรัทธา ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวด่านซ้ายที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน นับเป็นทุนทางวัฒนธรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเลยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
การจัดงานในปีนี้ยังคงยึดถือรูปแบบและพิธีกรรมดั้งเดิมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยพิธีบวชพราหมณ์ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขนอันเป็นเอกลักษณ์ ขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน และพิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบุญหลวงที่ผสานมิติแห่งพระพุทธศาสนา ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างกลมกลืน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชน อาทิการประกวดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยรางวัลประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์แห่งจิตวิญญาณผีตาโขน” และ “สัญลักษณ์แห่งพลังสร้างสรรค์ สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” รวมถึงการประกวดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในประเภทเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนสู่คนรุ่นใหม่
ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการจราจร ความปลอดภัย การรักษาความสะอาด ตลอดจนการจัดเตรียมสถานที่พัก ร้านอาหาร และบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้มาเยือนจากทั่วประเทศและต่างประเทศ
จังหวัดเลยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานนับแสนคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากกว่า 188 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ พร้อมตอกย้ำบทบาทของจังหวัดเลยในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรม ศรัทธา และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
ทั้งนี้จังหวัดเลยขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธา ชื่นชมความงดงามของขบวนผีตาโขนอันเป็นเอกลักษณ์ และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวด่านซ้าย ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 20–22 มิถุนายน 2569 ณ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย