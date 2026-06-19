ไออาร์พีซี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อว. รุ่น 3 เรียนรู้ธุรกิจปิโตรเคมี ครบวงจรและนวัตกรรมพลังงานสะอาด

ระยอง - คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นบก.อว.) รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ศึกษากระบวนการผลิตปิโตรเคมีครบวงจร พร้อมเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
เมื่อเร็วนี้ นางสาวประวีณา สว่างจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (นบก.อว.) รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจด้านการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจรขององค์กรชั้นนำของประเทศ
ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะฯ ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก การบริหารจัดการโรงกลั่นน้ำมัน ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน โรงไฟฟ้า ตลอดจนการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะโครงการโครงสร้าง Floating Solar ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดที่บริษัทให้ความสำคัญ
โดยมีนายอภิรมย์ ป้องนพภา ผู้อำนวยการโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปัน” เพื่อร่วมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง