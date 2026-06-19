AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล เสริมเครือข่ายอัจฉริยะรองรับงาน “บุญหลวงผีตาโขน” พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้า AIS

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-AIS เดินหน้าภารกิจเชื่อมต่อทุกความสุขของคนไทย ภายใต้แนวคิด “AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล” เตรียมโครงข่ายอัจฉริยะรองรับงาน “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569” 20-22 มิ.ย.นี้ หนึ่งในเทศกาลวัฒนธรรมชื่อดังระดับประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้า AIS เพื่อร่วมสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดช่วงเทศกาล
นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า “AIS ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพเครือข่ายในทุกพื้นที่กิจกรรมสำคัญทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่งดงามหลากหลาย และอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญ ได้แก่งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งถือเป็น Soft Power ด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคอีสานและประเทศไทย AIS จึงเตรียมความพร้อมโครงข่ายทั้ง 4G และ 5G อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงงาน พร้อมเชื่อมต่อทุกประสบการณ์แห่งความสุขให้สามารถสื่อสาร แชร์ภาพ และใช้งานดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด”ตลอดการจัดงาน 20-22 มิ.ย.นี้
สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย ทีมวิศวกร AIS ได้เพิ่มขีดความสามารถของสัญญาณในพื้นที่จัดงานหลักทั้งลานคอนเสิร์ต จุดขบวนแห่ผีตาโขน รวมถึงเส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรอบอำเภอด่านซ้าย พร้อมติดตั้งสถานีฐานชั่วคราว (Small Cell) รวมถึงการจัดวางสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) และใช้ระบบ AI อัจฉริยะในการบริหารจัดการเครือข่ายแบบเรียลไทม์ เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่หนาแน่นตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีทีมวิศวกรสแตนด์บายในพื้นที่เพื่อดูแลคุณภาพสัญญาณอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ เพื่อประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้า พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น AIS จัดแคมเปญ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าใช้เพียง 10 AIS Points แลกรับส่วนลดมูลค่า 10 บาท และ 40 AIS Points แลกรับส่วนลดมูลค่า 40 บาท สำหรับอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงมอบสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับลูกค้า AIS ภายในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569” ณ อ.ด่านซ้าย .เลย ผ่านการแลกรับสิทธิ์ง่าย ๆ บนแอป myAIS สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธ AIS ภายในบริเวณงาน วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2569 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
AIS ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ที่พร้อมเชื่อมต่อทุกเทศกาล ทุกวัฒนธรรม และทุกความสุขของคนไทย ผ่านโครงข่ายอัจฉริยะที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนอุ่นใจได้ทุกการสื่อสารตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทั่วไทย