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AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล เสริมเครือข่ายอัจฉริยะรองรับงาน “บุญหลวงผีตาโขน” พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้า AIS

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-AIS เดินหน้าภารกิจเชื่อมต่อทุกความสุขของคนไทย ภายใต้แนวคิด “AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล” เตรียมโครงข่ายอัจฉริยะรองรับงาน “ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569” 20-22 มิ.ย.นี้ หนึ่งในเทศกาลวัฒนธรรมชื่อดังระดับประเทศ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้า AIS เพื่อร่วมสร้างสีสันและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดช่วงเทศกาล



นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า “AIS ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพเครือข่ายในทุกพื้นที่กิจกรรมสำคัญทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่งดงามหลากหลาย และอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญ ได้แก่งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งถือเป็น Soft Power ด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคอีสานและประเทศไทย AIS จึงเตรียมความพร้อมโครงข่ายทั้ง 4G และ 5G อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงงาน พร้อมเชื่อมต่อทุกประสบการณ์แห่งความสุขให้สามารถสื่อสาร แชร์ภาพ และใช้งานดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุด”ตลอดการจัดงาน 20-22 มิ.ย.นี้


สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย ทีมวิศวกร AIS ได้เพิ่มขีดความสามารถของสัญญาณในพื้นที่จัดงานหลักทั้งลานคอนเสิร์ต จุดขบวนแห่ผีตาโขน รวมถึงเส้นทางการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรอบอำเภอด่านซ้าย พร้อมติดตั้งสถานีฐานชั่วคราว (Small Cell) รวมถึงการจัดวางสถานีฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base Station Car) และใช้ระบบ AI อัจฉริยะในการบริหารจัดการเครือข่ายแบบเรียลไทม์ เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่หนาแน่นตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีทีมวิศวกรสแตนด์บายในพื้นที่เพื่อดูแลคุณภาพสัญญาณอย่างใกล้ชิด


นอกจากนี้ เพื่อประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้า พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น AIS จัดแคมเปญ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าใช้เพียง 10 AIS Points แลกรับส่วนลดมูลค่า 10 บาท และ 40 AIS Points แลกรับส่วนลดมูลค่า 40 บาท สำหรับอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงมอบสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับลูกค้า AIS ภายในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569” ณ อ.ด่านซ้าย .เลย ผ่านการแลกรับสิทธิ์ง่าย ๆ บนแอป myAIS สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธ AIS ภายในบริเวณงาน วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2569 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย


AIS ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ที่พร้อมเชื่อมต่อทุกเทศกาล ทุกวัฒนธรรม และทุกความสุขของคนไทย ผ่านโครงข่ายอัจฉริยะที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนอุ่นใจได้ทุกการสื่อสารตลอดช่วงเทศกาลสำคัญทั่วไทย

AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล เสริมเครือข่ายอัจฉริยะรองรับงาน “บุญหลวงผีตาโขน” พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้า AIS
AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล เสริมเครือข่ายอัจฉริยะรองรับงาน “บุญหลวงผีตาโขน” พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้า AIS
AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล เสริมเครือข่ายอัจฉริยะรองรับงาน “บุญหลวงผีตาโขน” พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้า AIS
AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล เสริมเครือข่ายอัจฉริยะรองรับงาน “บุญหลวงผีตาโขน” พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้า AIS
AIS เชื่อมสุขทุกเทศกาล เสริมเครือข่ายอัจฉริยะรองรับงาน “บุญหลวงผีตาโขน” พร้อมมอบสิทธิพิเศษ “อิ่มฟิน อร่อยฟรี” ให้ลูกค้า AIS
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