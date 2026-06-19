ตร.แกะรอยรวบแอดมินสาว ปักหลักเปิดบ้านบนดอยเชียงรายดูแลพนันออนไลน์-เงินหมุนหลายร้อยล้าน

เชียงราย - ตำรวจแกะรอยเว็บ ASIAZ168 ตามรวบแอดมินสาว ปักหลักเปิดบ้านบนดอยเชียงรายหลบเลี่ยงการสอดส่องของ จนท. ตั้งคอมพ์บริการลูกค้าเล่นพนันออนไลน์ทั้งสันทั้งคืนมานานถึง 2 ปี พบเงินหมุนเวียนเดือนละไม่ต่ำกว่า 20 ล้าน หรือปีละ 240 ล้านขึ้น
พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.พุฒิพัฒน์ พนมชัยจิรกุล ผกก.4 บก.สอท.4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย ได้เข้าจับกุมดำเนินคดีกบ น.ส.เสาวณีย์ อายุประมาณ 28 ปี ชาว ต.แม่ยาว
ในข้อหา "ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน"
หลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าได้มีเว็บไซต์การพนัน ASIAZ168 เปิดให้คนเข้าไปเล่นการพนันโดยมียอดสมาชิกกว่า 40,000 คน มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือนหรือปีละประมาณ 240 บาท จึงได้ออกสืบสวนจนจนทราบว่า น.ส.เสาวณีย์ ใช้บ้านของตัวเองที่ จ.เชียงราย เป็นห้องทำงาน และทำหน้าที่เป็นคนควบคุมหรือแอดมินของเว็บไซต์ ตอบคำถามให้กับลูกค้าที่จะเข้าไปเล่นการพนัน
เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาลแขวงเชียงราย กระทั่งศาลอนุมัติหมายค้นที่ ค.41/2569 ลงวันที่16 มิ.ย.569 ก่อนเข้าตรวจค้นบ้านพักของ น.ส.เสาวณีย์ ที่ ต.แม่ยาว ในวันเดียวกัน พบเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเราท์เตอร์อินเตอร์เน็ต 1 ชุด
เมื่อตรวจสอบพบระบบ ข้อมูล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทั้งหมดเชื่อมโยงอุปกรณ์กับหลักฐานที่พบ สอบถาม น.ส.เสาวณีย์ ก็รับสารภาพด้วยดีว่าตัวเองเป็นแอดมินดังกล่าวทำงานในเว็บไซต์นี้มานานประมาณ 2 ปี เพียงแต่ใช้บ้านของตัวเองซึ่งอยู่ในชนบทป่าเขาเป็นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่.