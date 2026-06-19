คาดเครือข่าย “จะลอโบ่”ลอบขนทั้งยาบ้า-ฝิ่น เข้าแม่อาย ปะทะทหารไทยอีกระลอก

เชียงใหม่ - ยิงสนั่นชายแดนแม่อายอีก..คาดฝีมือเครือข่าย “จะลอโบ่” ผบ.เขตทหาร 171 เชื้อสายว้า แบกเป้ขนทั้งยาบ้า-ฝิ่นดิบ เข้าไทยเป็นขบวน แถมเจอทหารไทยขอตรวจยิงใส่ทันที ก่อนทิ้งเป้เผ่นข้ามแดน ล่าสุดพบของกลางเกลื่อนจุดปะทะ 7 กระสอบเป้
วันนี้ (19 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ทพ.3209 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.กองทัพภาคที่ 3 และชุดปฏิบัติการ มว.ลว.ไกล กองกำลังผาเมือง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านช่องทางธรรมชาติ หมู่บ้านแก่งทรายมูล ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
หลังจากคืนที่ผ่านมา(18 มิ.ย.) ร่วมกันลาดตระเวนเฝ้าตรวรจตามแนวชายแดนบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด กระทั่ง 5 ทุ่มเศษ ขณะไปถึงบริเวณช่องทางธรรมชาติหมู่บ้านแก่งทรายมูล พบกลุ่มคนประมาณ 10-15 คน เดินเท้าแบกสัมภาระเข้ามาตามแนวป่าเขาเข้าสู่ประเทศไทย จึงได้ให้สัญญานเพื่อจะเข้าไปตรวจค้น
อย่างไรก็ตามกลุ่มคนดังกล่าวกลับได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที
หลังเหตุการณ์สงบลงพบว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยจึงได้วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้ กระทั่งรุ่งเช้าฟ้าสางจึงเข้าไปตรวาจสอบไม่พบกลุ่มคนร้ายเนื่องจากอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ แต่ได้ทิ้งกระสอบฟาง ดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังเอาไว้จำนวน 7 ใบ ภายในบรรจุยาบ้า รวมกันประมาณ 600,000 เม็ด และ ยาเสพติดประเภท 2 (ฝิ่นดิบ) จำนวน 24 จ๊อย น้ำหนักรวมกันประมาณ 38.4 กิโลกรัม จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางและนำทั้งหมดส่ง สภ.แม่อาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นคาดว่ายาเสพติดถูกลักลอบลำเลียงมาจากแหล่งผลิตยาเสพติดเดิมในพื้นที่บ้านปู่นาโก่ ต.เมืองกาน จ.เมืองสาด ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงกันข้าม จ.เชียงใหม่ และนำลำเลียงไปพักที่แหล่งพักยาเสพติดบ้านเปียงส่า บ้านหกหลัง ในฝั่ง จ.เมืองสาด ก่อนนำเข้าสู่ประเทศไทย ส่วนกลุ่มผู้รับจ้างคาดว่าเป็นของกลุ่มเดิมคือ "จะลอโบ่" อดีตรอง ผบ.เขตทหารที่ 171 เชื้อสายว้า.