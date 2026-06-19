หนุ่มใหญ่บุกใช้ไม้ตีเพื่อนบ้านดับคาบ้าน ก่อนเผ่นหนีเข้าป่า ตำรวจอ่างทองเร่งล่าตัว

อ่างทอง – หนุ่มใหญ่ ก่อเหตุสะเทือนขวัญ บุกใช้ไม้ทุบเพื่อนบ้านวัย 64 ปีเสียชีวิตภายในบ้านพัก ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ก่อนอาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าหลังบ้าน ตำรวจระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่ พร้อมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี คาดปมเหตุเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวที่สะสมมานาน
กลางดึกวานนี้(18 มิ.ย.) พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายจนมีผู้เสียชีวิต ภายในบ้านเลขที่ 49 หมู่ 3 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ ชุดสืบสวน แพทย์เวร และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพนายไสว พุทธรักษา อายุ 64 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน สภาพศพมีบาดแผลจากการถูกของแข็งทำร้ายหลายแห่ง เจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่เก็บพยานหลักฐาน พร้อมส่งศพชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายมีปากเสียงกับนายวิเชษฐ์ จรูญศรี อายุ 54 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและเคยมีปัญหาขัดแย้งกันมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะบุกเข้าไปภายในบ้าน ใช้ไม้ทำร้ายผู้ตายอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต จากนั้นอาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าหลังบ้านทันที
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แสวงหา ได้ระดมกำลังชุดสืบสวนออกติดตามตัวผู้ต้องหา พร้อมประสานกำลังในพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังเส้นทางหลบหนี และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับ หากสามารถควบคุมตัวได้ จะดำเนินคดีในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามกฎหมาย
ตำรวจสันนิษฐานว่า สาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวที่สะสมมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ และสอบสวนขยายผลเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป.