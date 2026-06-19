วิกฤตซ้ำ!คนทำบุญน้อย รพ.วัดห้วยปลากั้ง งบร่อยหรอ วันนี้เริ่มไม่พอเลี้ยงเด็ก-คนยากไร้ กว่า 500 ชีวิตแล้ว

เชียงราย – เศรษฐกิจตกต่ำ นักท่องเที่ยว-คนทำบุญ น้อย ลามถึงวัดห้วยปลากั้ง.. “หลวงพ่อพบโชค”เผยไม่เพียงงบดำเนินงาน รพ.วัดฯ ที่เปิดรักษาผู้ป่วยยากไร้ฟรี ร่อยหรอ-อาจอยู่ได้แค่ 2 เดือน วันนี้เงินดูแลเด็กยากไร้-ผู้สูงอายุไม่มีที่พึ่งพา-คนงานวัด รวมกว่า 500 ชีวิต เริ่มหมดซ้ำ ต้องตัดค่าขนมเด็กไปโรงเรียนแบ่งมาซื้อข้าวแทนแล้ว
กรณีโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดห้วยปลาตั้ง ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ประสบปัญหาขาดแคลนงบดำเนินการอย่างหนักจนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้อีกเพียง 2 เดือนนั้น ล่าสุดพระไพศาลประชาทร วิ. หรือ พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ออกมาเปิดเผยอีกว่านอกจากเรื่องโรงพยาบาลดังกล่าวแล้ว ตอนนี้ทางวัดกำลังประสบกับปัญหางบที่ต้องใช้ดูแลผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า ฯลฯ ที่ต่างประสบปัญหาชีวิตและเข้าไปพึ่งพาวัด เมื่อรวมกับคนงานแล้วกว่า 500 คน
สาเหตุสำคัญทำให้เกิดปัญหาคือ คนไปทำบุญที่วัดน้อยลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจทำให้เงินบริจาคลดลง ขณะที่ทางวัดต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้คนในวัดอยู่ได้ทั้งค่าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ความเป็นอยู่ หากเป็นเด็กก็มีค่าอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ทำให้ต้องใช้งบประมาณเฉลี่ยวันละ 80,000-100,000 บาท โดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากไร้ที่อยู่ในวัดถือเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุด
พระอาจารย์พบโชค กล่าวอีกว่ากว่า 20 ปีที่ผ่านมาวัดห้วยปลากั้งได้เป็นที่พึ่งให้กับเด็กกำพร้าและผู้ยากไร้มาตลอด ปัจจุบันทางวัดดูแลเด็กยากไร้มากกว่า 300 คน คนชราอีก 165 คน และคนงานในวัดรวมทั้งสิ้นกว่า 500 ชีวิต เมื่อวัดได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงจำเป็นต้องงดเว้นบางเรื่อง เช่น การให้เงินค่าใช้จ่ายเด็กไปโรงเรียน เพื่อนำมาหมุนเวียนจัดหาอาหารให้เพียงพอแล้วให้เด็กๆ ห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนแทนการซื้อกินเอง ฯลฯ
ดังนั้นจึงขอความเมตตาไปยังพี่น้องประชาชนที่มีกำลังทรัพย์ หากพอมีกำลังขอเชิญร่วมทำบุญสนับสนุนวัดห้วยปลากั้ง เพื่อร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้เด็กๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษา และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผู้ดูแลอย่างเหมาะสม
ก่อนหน้านี้วัดห้วยปลากั้งประสบปัญหาหนักเรื่องงบดำเนินงานโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม หลังจากที่โรงพยาบาลเปิดมาได้ประมาณ 3 ปี ต้องดูแลบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล พนักงาน ฯล ฯรวมกันกว่า 60 คน รับรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าหรือรักษาให้ฟรีเฉลี่ยวันละประมาณ 300 คน ทำให้ต้องใช้งบประมาณเฉลี่ยเดือนละกว่า 6 ล้านบาท
ทางวัดจึงประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมทำบุญสนับสนุนงบประมาณเพื่อดูแลเด็กยากไร้ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งไปพร้อมๆ กัน สามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 118-1-21984-6 ชื่อบัญชี "วัดห้วยปลากั้ง" ได้.