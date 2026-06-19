ตม.ชลบุรี บุกจับ 6 แขกปากีสถานแก๊งสมุนไพรลวงโลกขายฝันผมขึ้น-ผอม รีดเงิน นทท.รายวัน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตม.ชลบุรี ล้างบางแก๊งสมุนไพรลวงโลก บุกจับ 6 แขกปากีสถานหลอกขายฝันกินแล้ว “ผมขึ้น-พุงยุบ” รีดเงินนักท่องเที่ยว ทำภาพลักษณ์เมืองพัทยา พฤติกรรมสุดกร่างชูนิ้วกลางใส่นายกสมาคมอินเดีย-พัทยา ระหว่างบันทึกคลิปเตือนภัย
เมื่อเวลา 00.11 น. วันนี้ ( 19 มิ.ย.) พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.กวิณวัชร์ อารยะสุริวงศ์ รอง ผกก.ตม.ชลบุรี ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติภัทร หงษ์ชูเวช สว.ตม.ชลบุรี พร้อมชุดสืบสวนปราบปราม นำโดย ร.ต.อ.วิรัช ปัฏธรรมวงศ์ ร.ต.อ.ปราโมทย์ เฟื่องฟุ้ง และ ร.ต.อ.หญิง จิตติญา พิพิธกุล รอง สว.ตม.จว.ชลบุรี เปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการหลอกขายสมุนไพรแก่นักท่องเที่ยว สามารถจับกุมผู้ต้องหาเป็นชาวปากีสถานได้ 6 คน
การจับกุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้มี กลุ่มชาวปากีสถานได้ร่วมกันเปิดร้านจำหน่ายสมุนไพรในเมืองพัทยา พร้อมโฆษณาสรรพคุณเกินจริงหลอกลวงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะชาวอินเดียที่มีรูปร่างอ้วนลงพุง หรือมีปัญหาศีรษะล้าน ด้วยการกล่าวอ้างว่า สมุนไพรดังกล่าวสามารถช่วยให้เส้นผมงอกใหม่ ลดหน้าท้อง และเห็นผลภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์
และจำหน่ายสินค้าในราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นบาท ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากตกเป็นเหยื่อ บางรายถูกกดดันและข่มขู่ให้ซื้อสินค้า ทั้งที่ภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด
นอกจากนี้ กลุ่มผู้ต้องหายังเคยแสดงพฤติกรรมเกรี้ยวกราด ชูนิ้วกลางใส่นายกสมาคมอินเดียพัทยา ระหว่างบันทึกคลิปวิดีโอเพื่อเตือนภัยนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา จนเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง อีกทั้งยังมีพฤติกรรมเคยไปชกต่อยกับลูกค้าหากไม่ซื้อยาสมุนไพร หรือปฏิเสธข้อเสนอ
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ทำให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เร่งติดตามสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนร่วมกับสายลับชาวอินเดีย แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา และถนนพัทยาสายสอง ซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มผู้ต้องหามักใช้เป็นพื้นที่ชักชวนนักท่องเที่ยว กระทั่งพบเป้าหมายที่ได้เข้าไปพูดจาหว่านล้อม โฆษณาสรรพคุณสมุนไพรเกินจริง ก่อนพาเข้าไปซื้อสินค้าภายในร้านในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงหลายเท่าตัว
จากการสืบสวนยังพบว่า เคยมีผู้เสียหายหลงเชื่อจ่ายเงินซื้อสินค้าสูงถึงหลักหลายหมื่นบาท ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด อีกทั้งระหว่างเข้าตรวจค้นร้าน เจ้าหน้าที่ยังพบบิลเงินสดจำนวนหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท และมีข้อมูลว่าผู้เสียหายบางรายสูญเงินสูงกว่า 60,000 บาท
โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า แม้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี จะเคยดำเนินการกวาดล้างจับกุมเครือข่ายลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป มักมีกลุ่มผู้กระทำผิดรายใหม่กลับมาก่อเหตุซ้ำ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานด้วยการว่าจ้างคนไทยให้ทำหน้าที่ประจำร้านและเป็นผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมในความผิดฐานทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาส่วนใหญ่ให้การว่าเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ชักชวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่ร้านค้า และรับส่วนแบ่งจากยอดขายในแต่ละบิล
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายหลอกขายสมุนไพรดังกล่าวต่อไป.