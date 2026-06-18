เก๊ทั้งแก๊ง!ตร.ทางหลวง รวบทั้งปลัดกำมะลอ-อดีตตำรวจ-ศุลกากร ปลอม ซิ่งเก๋งอ้างรีบไปประชุมเชียงใหม่

ลำปาง - ตำรวจทางหลวงลำปาง สกัดจับเก๋งติดสติ๊กเกอร์กรมการปกครอง ซิ่งเร็วเกิน 120 เจอทั้งปลัดกำมะลอ-อดีตตำรวจปลอม-ศุลกากรเก๊ แถมพบเครื่องแบบข้าราชการแขวนในรถ วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์ที่ใช้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมสรรพ
วันนี้(18 มิ.ย.) พ.ต.ท.เกียรติพร สวัสดิเทพ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมด้วย นายนราธิป เครือวิเศษ ปลัดอำเภอเกาะคา และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงลำปาง ร่วมกันตรวจสอบกรณีพบบุคคลต้องสงสัย 3 ราย ที่จุดตรวจบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณกิโลเมตรที่ 688 ตำบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ทั้งนี้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋งโตโยต้า สีขาว ขับมาด้วยความเร็ว 121 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงเรียกตรวจตามกฎหมาย เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจใบอนุญาตขับขี่ ปรากฏว่าชายวัย 21 ปี ที่นั่งเบาะหลังได้เปิดกระจกและอ้างตัวว่าเป็น “ปลัดอำเภอ” ทราบชื่อภายหลังชื่อเล่นโปเต้ (หนุ่มอ้วนสวมเสื้อปลัดอำเภอ) บอกว่า กำลังเดินทางไปราชการและรีบไปประชุมที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ขณะเดียวกัน ชายอายุ 58 ปี ที่นั่งโดยสารด้านหน้า ได้แสดงตัวว่าเป็นอดีตข้าราชการตำรวจยศร้อยตำรวจเอก ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว และกำลังเดินทางไปส่งบุคคลที่อ้างตัวเป็นปลัดอำเภอ ส่วนผู้ขับขี่เป็นชายวัย 23 ปี ชาวจังหวัดตาก อ้างตัวบอกเป็นเจ้าหน้าที่ ข้าราชการศุลกากร ชำนาญการ
จากการตรวจสอบฐานข้อมูลข้าราชการอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่พบพิรุธหลายประการ โดยรถคันดังกล่าวติดโลโก้คล้ายหน่วยงานราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แต่เป็นเพียงสติกเกอร์แม่เหล็ก นอกจากนี้ยังพบเอกสารที่มีข้อความอ้างถึงหน่วยงานฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงอุปกรณ์สัญญาณไฟและไซเรนติดตั้งอยู่ภายในรถ
เมื่อเข้าตรวจค้นภายในรถ เจ้าหน้าที่พบเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายปกครองหลายชุด โดยชุดหนึ่งปักชื่อเป็นปลัดอำเภอ แต่เมื่อตรวจสอบตัวบุคคลจึงพบว่าชายวัย 21 ปีที่อ้างตัวว่าเป็นปลัดอำเภอ คือนายมนัส แซ่กัว ชาวจังหวัดตาก ไม่ใช่ข้าราชการตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้งยังไม่พบข้อมูลชื่อดังกล่าวในสารบบข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย
เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดวิทยุสื่อสารแบบมือถือ 2 เครื่อง เสื้อและเครื่องหมายราชการจำนวนหนึ่ง รวมถึงเอกสารที่คาดว่าอาจถูกใช้ในการแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกับประชาชน หรืออาจจะนำไปหลอกลวงบุคคลอื่นจนเกิดความเสียหายได้
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่า รถยนต์เก๋งคันดังกล่าวเป็นรถเช่าจากบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และมีประวัติการเดินทางหลายจังหวัดทั้ง จ.ตาก จ.มหาสารคราม เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบว่ามีการนำสถานะข้าราชการปลอมไปใช้แสวงหาผลประโยชน์หรือก่อเหตุหลอกลวงประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ หรือไม่
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ชายที่แอบอ้างเป็นปลัดอำเภอ ในความผิดเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายราชการปลอม ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ถูกดำเนินคดีในข้อหาติดตั้งและใช้สัญญาณไฟหรืออุปกรณ์พิเศษโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่วิทยุสื่อสารและของกลางอื่น ๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาและการครอบครองตามกฎหมาย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 ราย ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากเคยพบเห็นบุคคลกลุ่มดังกล่าวแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายหลอกลวง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ตำรวจทางหลวงลำปางหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อขยายผลการสืบสวนต่อไป