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ขวัญผวา! พนง.เก็บขยะพบศพสาวผมแดงยัดถุงดำทิ้งถังริมถนน อ.แกลง ล่าสุดรู้แล้วเป็นสาววัย 17 โคราช หายออกจากบ้าน 2 อาทิตย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ระยอง- ขวัญผวา พนง.เก็บขยะ อบต.กระแสบน พบศพสาวผมแดงยัดถุงดำทิ้งถังขยะใน อ.แกลง จ.ระยอง สภาพตัวเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง ล่าสุดรู้แล้วเป็นสาวโคราชวัย 17 ปี ขาดการติดต่อกับครอบครัวมา 2 อาทิตย์ ตร.ภาค 2 เร่งระดมทีมคลี่คลายคดี เรียกคนใกล้ชิดสอบละเอียด

จากกรณีพนักงานเก็บขยะ อบต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง  พบศพหญิงสาวผมแดง ถูกยัดใส่ถุงดำทิ้งในถังขยะริมถนนพื้นที่ ม. 8 ต.กระแสบน ขณะนำถังขึ้นเทใส่รถแต่ถุงดำเกิดแตกออกระหว่างเข้าสู่ระบบอัดขยะ จนพบร่างผู้เสียชีวิตที่มีลายสักเต็มแผ่นหลังในสภาพเน่าเปื่อย ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง 

จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์​ว่าหญิงสาวรายนี้ อาจเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ เนื่องจากสภาพศพที่พบเชื่อน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน และน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่นนั้น

ล่าสุดในวันนี้ (18 มิ.ย.)​ ได้มีการยืนยันแล้วว่าสาวผมแดงรายนี้เป็นสาวชาวไทย  หลังครอบครัวเดินทางมายืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลว่าคือ น.ส.ชลธิชา หรือ “น้องฝน” วัย 17 ปี ชาว จ.นครราชสีมา ซึ่งที่ครอบครัวได้แจ้งความบุคคลสูญหายไว้เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน หลังขาดการติดต่อกับญาติอย่างกระทันหัน


ขณะที่ พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.ภ.2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ศักดิ์ศรีวัฒนา รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง, พ.ต.อ.สมชาย วงศ์พูนสุข ผกก.สภ.แกลง, พ.ต.ท.เชนยุทธ ศรอุดรธนธรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.แกลง, พ.ต.ท.วิชิต ตั้งจิตรวัฒนากุล ชุดสืบสวน ภาค 2 รวมทั้วชุดสืบสวน ภ.จว.ระยอง และชุดสืบสวน สภ.แกลง ได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีเพื่อคลี่คลายทุกปมสงสัย ทั้งเรื่องตัวตนผู้เสียชีวิต เส้นทางการเดินทางเข้ามาใน จ.ระยอง และสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและทีมสืบสวน พบว่าสภาพศพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากการเสียชีวิตมาหลายวัน โดยเฉพาะบริเวณขา ลำตัว และใบหน้า และการตรวจร่างกายเบื้องต้น พบร่องรอยบาดแผลที่น่าสงสัยบริเวณใต้ลิ้นปี่จำนวน 2 แผล 

ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกิดจากการถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีคม หรือเป็นบาดแผลลักษณะใด


ด้านแหล่งข่าวจากชุดสืบสวน เผยว่าแม้จะยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้ แต่แนวทางการสืบสวนเริ่มให้น้ำหนักไปที่การเสียชีวิตผิดธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะการอำพรางศพที่มีความชัดเจน โดยผู้ก่อเหตุได้นำร่างผู้เสียชีวิตใส่ถุงขยะสีดำ ก่อนใช้เสื้อแขนยาวผูกมัดร่างนำทิ้งในถังขยะสาธารณะ เพื่อหวังปกปิดการกระทำและอำพรางคดี

โดยเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องอาจมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ใน อ.แกลง เป็นอย่างดี จึงสามารถเลือกจุดนำศพมาทิ้งได้อย่างแนบเนียน และขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวบุคคลใกล้ชิดทุกคนมาสอบปากคำ รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง โทรศัพท์มือถือ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร และภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับคดี

 เพื่อหาว่า “น้องฝน” ใช้ชีวิตอยู่กับใครในช่วงก่อนหายตัวไป และเสียชีวิตในสถานที่ใด ก่อนถูกนำศพมาทิ้งในพื้นที่ ต.กระแสบน

พร้อมยืนยันว่า ตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และผลชันสูตรอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง และนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก.






ขวัญผวา! พนง.เก็บขยะพบศพสาวผมแดงยัดถุงดำทิ้งถังริมถนน อ.แกลง ล่าสุดรู้แล้วเป็นสาววัย 17 โคราช หายออกจากบ้าน 2 อาทิตย์
ขวัญผวา! พนง.เก็บขยะพบศพสาวผมแดงยัดถุงดำทิ้งถังริมถนน อ.แกลง ล่าสุดรู้แล้วเป็นสาววัย 17 โคราช หายออกจากบ้าน 2 อาทิตย์
ขวัญผวา! พนง.เก็บขยะพบศพสาวผมแดงยัดถุงดำทิ้งถังริมถนน อ.แกลง ล่าสุดรู้แล้วเป็นสาววัย 17 โคราช หายออกจากบ้าน 2 อาทิตย์
ขวัญผวา! พนง.เก็บขยะพบศพสาวผมแดงยัดถุงดำทิ้งถังริมถนน อ.แกลง ล่าสุดรู้แล้วเป็นสาววัย 17 โคราช หายออกจากบ้าน 2 อาทิตย์
ขวัญผวา! พนง.เก็บขยะพบศพสาวผมแดงยัดถุงดำทิ้งถังริมถนน อ.แกลง ล่าสุดรู้แล้วเป็นสาววัย 17 โคราช หายออกจากบ้าน 2 อาทิตย์
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