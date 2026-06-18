xs
xsm
sm
md
lg

"เฮียมอม้า"ตบหัวดีเจลาออก กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว ส่วนผู้เสียหายไม่ขอไกล่เกลี่ย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-"เฮีย มอม้า"กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นเมากร่าง ตบตัวดีเจในร้านเหล้า เหตุแค่ขอเพลงไม่ได้ดังใจ เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวแล้ว โดยส่งคำฟ้องให้อัยการจังหวัดพรุ่งนี้


วันนี้(18 มิ.ย.)พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงคดีที่ "เฮียมอม้า"กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้ก่อเหตุตบหัวดีเจที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง พร้อมกับออกมาเอะอะโวยวายเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 14 มิ.ย.69 ที่ผ่านมานั้น

โดยในวันนี้เฮียมอม้า ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในเวลา 15.00น. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา “ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นอันไม่เป็นเหตุให้อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา 391”แล้วเดินทางกลับไป


ส่วนกรณีที่พูดว่า “รู้มั้ยว่ากูเป็นใคร” ก็ยังไม่เข้าข่ายฐานความผิดดูหมิ่นหรือข่มขู่ เป็นเพียงแค่คำโอ้อวดเท่านั้น แต่หากผู้เสียหายติดใจหรือจะเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 ตาม ป.วิอาญา สามารถเรียกร้องได้

โดยขณะนี้ทางผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะขอไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน ทางพนักงานสอบสวนได้มีการขมวดในท้ายคำฟ้องว่า ยังไม่มีการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกัน




ทั้งนี้ทางผู้เสียหายสามารถคัดคำพิพากษาไปฟ้องในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาได้ หรือจะเรียกร้อง ให้อัยการเรียกร้องค่าเสียหายก็สามารถทำได้

ในส่วนของตำแหน่ง กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ทางเฮียมอม้าได้ทำหนังสือยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.69 ซึ่งได้มีการประมวลเรื่องส่งไปยังประธาน กต.ตร.จังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบของ กตช. จากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธาน กต.ตร.จังหวัดขอนแก่น จะได้มีการดำเนินการรับรองการลาออกต่อไป.

"เฮียมอม้า"ตบหัวดีเจลาออก กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว ส่วนผู้เสียหายไม่ขอไกล่เกลี่ย
"เฮียมอม้า"ตบหัวดีเจลาออก กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว ส่วนผู้เสียหายไม่ขอไกล่เกลี่ย
"เฮียมอม้า"ตบหัวดีเจลาออก กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว ส่วนผู้เสียหายไม่ขอไกล่เกลี่ย
"เฮียมอม้า"ตบหัวดีเจลาออก กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว ส่วนผู้เสียหายไม่ขอไกล่เกลี่ย
"เฮียมอม้า"ตบหัวดีเจลาออก กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว ส่วนผู้เสียหายไม่ขอไกล่เกลี่ย