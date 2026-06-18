"เฮียมอม้า"ตบหัวดีเจลาออก กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว ส่วนผู้เสียหายไม่ขอไกล่เกลี่ย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-"เฮีย มอม้า"กต.ตร.สภ.เมืองขอนแก่นเมากร่าง ตบตัวดีเจในร้านเหล้า เหตุแค่ขอเพลงไม่ได้ดังใจ เข้าพบพนักงานสอบสวนรับทราบข้อกล่าวแล้ว โดยส่งคำฟ้องให้อัยการจังหวัดพรุ่งนี้
วันนี้(18 มิ.ย.)พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงคดีที่ "เฮียมอม้า"กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้ก่อเหตุตบหัวดีเจที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง พร้อมกับออกมาเอะอะโวยวายเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 14 มิ.ย.69 ที่ผ่านมานั้น
โดยในวันนี้เฮียมอม้า ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในเวลา 15.00น. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา “ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นอันไม่เป็นเหตุให้อันตรายแก่กายหรือจิตใจ ตามมาตรา 391”แล้วเดินทางกลับไป
ส่วนกรณีที่พูดว่า “รู้มั้ยว่ากูเป็นใคร” ก็ยังไม่เข้าข่ายฐานความผิดดูหมิ่นหรือข่มขู่ เป็นเพียงแค่คำโอ้อวดเท่านั้น แต่หากผู้เสียหายติดใจหรือจะเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 ตาม ป.วิอาญา สามารถเรียกร้องได้
โดยขณะนี้ทางผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะขอไกล่เกลี่ยในชั้นพนักงานสอบสวน ทางพนักงานสอบสวนได้มีการขมวดในท้ายคำฟ้องว่า ยังไม่มีการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกัน
ทั้งนี้ทางผู้เสียหายสามารถคัดคำพิพากษาไปฟ้องในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาได้ หรือจะเรียกร้อง ให้อัยการเรียกร้องค่าเสียหายก็สามารถทำได้
ในส่วนของตำแหน่ง กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ทางเฮียมอม้าได้ทำหนังสือยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.69 ซึ่งได้มีการประมวลเรื่องส่งไปยังประธาน กต.ตร.จังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบของ กตช. จากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธาน กต.ตร.จังหวัดขอนแก่น จะได้มีการดำเนินการรับรองการลาออกต่อไป.