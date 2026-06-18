(คลิป)ตะลึง! ตรวจฉี่เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเขียวพร้อมพระลูกวัดเป็นสีม่วง ค้นกุฏิเจอขยะท่วม กกน.ผู้หญิง-กล่องเหล้าเบียร์เพียบ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา–ฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบล บุกค้นกุฎิ เจ้าอาวาสป่า อ.วังน้ำเขียว โคราช ตะลึงเจอกองขยะท่วมห้อง อาหารเน่าหนอนยั้วเยี้ย กล่องเหล้าเบียร์เพียบพร้อมอุปกรณ์เสพยา แถมมีกางเกงในผู้หญิงอีกจำนวนมาก หลังตรวจพบเจ้าอาวาสพร้อมพระลูกวัด ฉี่ม่วงทั้ง 2 ราย และลูกศิษย์อีก 1 ราย จับสึกส่งเข้าบำบัด
วันนี้ (18 มิ.ย.69) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นำเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียวและเจ้าคณะตำบลอุดมทรัพย์ เข้าตรวจสอบกุฎิของอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าสามัคคีเจริญธรรม ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ 9 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หลังจากเมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา เว นายเทอดไท แสงผล นายอำเภอวังน้ำเขียว ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอวังน้ำเขียว นำโดย นายสุทธิศักดิ์ ใจดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการกำลังร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอุดมทรัพย์ นำโดย ร.ต.อ.สมศักดิ์ เย็นตะคุ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม ลงพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการ “รวมพลังรักศรัทธา แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (Quick Big Win) จังหวัดนครราชสีมา” และการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา “1+11 Agenda Korat” ตามโครงการวัดสีขาว ในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายในวัดแห่งนี้ ประกอบด้วย พระภิกษุ จำนวน 2 รูป โดยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าอาวาสวัด และลูกศิษย์วัดอีก จำนวน 1 ราย จึงได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ผลการตรวจเป็นบวก มีสารเสพติดทั้ง 3 ราย พร้อมทั้งได้ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า จำนวน 1 เม็ด ก่อนที่จะขอเข้าทำการตรวจค้นกุฎิของเจ้าอาวาสในวันนี้ จนมาพบกับสภาพเต็มไปด้วยขยะ ถ้วยชาม มีอาหารค้างเน่าเสีย แห้งกรังเต็มห้อง บางส่วนมีหนอนไต่ยั้วเยี้ย
นอกจากนี้ ยังพบกล่องสุราหลายสิบขวดและกระป๋องเบียร์กองพะเนินนับสิบแพ็ก รวมถึง อุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนมาก และกางเกงชั้นในผู้หญิงบรรจุถุงพลาสติกอยู่ในกองขยะอีกหลายตัว ก่อนจะช่วยกันทำความสะอาด เพื่อรอให้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
โดยในเบื้องต้น บุคคลทั้ง 3 ราย ได้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา ที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียว ซึ่งพระภิกษุทั้ง 2 รูป ได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางที่เกี่ยวข้อง ท่ามกลางความประหลาดใจของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ต่างไม่คาดคิดว่า เจ้าอาวาสที่เคารพนับถือจะมีพฤติกรรมเช่นนี้ เพราะสภาพโดยรอบบริเวณวัดดูสะอาดหูสะอาดตา และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างจากภาพที่ปรากฏภายในกุฏิ