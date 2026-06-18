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อุทยานฯ เขาแหลม เตือนระวังโขลงช้างป่ากว่า 40 ตัว ข้ามถนนพื้นที่ป่าโปตาน่า เร่งผลักดันกลับสู่ผืนป่าชั้นใน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เฝ้าระวังเข้ม หลังพบโขลงช้างป่าประมาณ 35-40 ตัว ออกหากินบริเวณป่าโปตาน่า ใกล้พื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจร เจ้าหน้าที่เร่งผลักดันกลับเข้าสู่ผืนป่า พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเพื่อความปลอดภัย

วันนี้ ( 18 มิ.ย.) นายศิริวัฒน์ แสงฉวี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณป่าโปตาน่า หมู่ 3 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าและสัตว์ป่าออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการที่ 1 และชุดปฏิบัติการที่ 2 เข้าตรวจสอบบริเวณที่เป็นจุดที่มีรายงานการพบช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์

ผลการตรวจลาดตระเวนพบช้างป่าหนึ่งโขลงรวมประมาณ 35-40 ตัว เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปกินหรือทำลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด

นายศิริวัฒน์ กล่าวว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยใช้วิธีการที่ปลอดภัยทั้งต่อประชาชนและช้างป่า เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า ควบคู่กับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านบริเวณดังกล่าว ให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง สังเกตสภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงไม่รบกวนพฤติกรรมตามธรรมชาติของช้างป่า








อุทยานฯ เขาแหลม เตือนระวังโขลงช้างป่ากว่า 40 ตัว ข้ามถนนพื้นที่ป่าโปตาน่า เร่งผลักดันกลับสู่ผืนป่าชั้นใน
อุทยานฯ เขาแหลม เตือนระวังโขลงช้างป่ากว่า 40 ตัว ข้ามถนนพื้นที่ป่าโปตาน่า เร่งผลักดันกลับสู่ผืนป่าชั้นใน
อุทยานฯ เขาแหลม เตือนระวังโขลงช้างป่ากว่า 40 ตัว ข้ามถนนพื้นที่ป่าโปตาน่า เร่งผลักดันกลับสู่ผืนป่าชั้นใน
อุทยานฯ เขาแหลม เตือนระวังโขลงช้างป่ากว่า 40 ตัว ข้ามถนนพื้นที่ป่าโปตาน่า เร่งผลักดันกลับสู่ผืนป่าชั้นใน
อุทยานฯ เขาแหลม เตือนระวังโขลงช้างป่ากว่า 40 ตัว ข้ามถนนพื้นที่ป่าโปตาน่า เร่งผลักดันกลับสู่ผืนป่าชั้นใน