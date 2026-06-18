ตร.ปอท.ภาค 5 ตามซิวอินฟลูฯ สาย XXX ทั้งลำพูน-เชียงใหม่! ทำโอนลี่แฟน-กลุ่มลับคลิปโป๊เปลือยอนาจาร รับงานโพสต์พนันออนไลน์

เชียงใหม่ – ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ ภาค 5 ตามซิวเรียบ อินฟลูฯ สาย XXX เจ้าของบัญชี X(ทวิตเตอร์)-IG ในพื้นที่ลำพูน-เชียงใหม่ รับงานโพสต์ชวนเล่นพนันออนไลน์ พบบางรายทำโอนลี่แฟน บางรายถ่ายภาพอัดคลิปโป๊เปลือยอนาจารตั้งกลุ่มลับแลกค่าสมาชิก
วันนี้(18 มิ.ย.) ศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน ทายผลฟุตบอลโลก 2026 ตำรวจภูธรภาค 5 ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค 5 (ศปอส.ภ.5), เจ้าหน้าที่กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษฯ ภ.5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.5 สืบสวนจับกุมผู้ต้องหาอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำการโฆษณาชักชวนเล่นการพนันเกี่ยวกับการทายผลกีฬาฟุตบอล หวย บาคาร่า และการพนันประเภทอื่น ๆ ในเว็บไซต์การพนันออนไลน์ จำนวน 4 ราย ผู้ต้องหารวม 6 คน
จุดแรกเข้าตรวจค้น บ้านในพื้นที่ ม.6 ต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน พบน.ส.ธาราทิพย์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน X (ทวิตเตอร์) ชื่อ “Namii” @ntatmii ผู้ติดตาม 3,057,984 คน โดยเป็นกลุ่มทำโอนลี่แฟน มาสคอตการ์ตูนญี่ปุ่นต่างๆและมีการโพสต์โฆษณาพนันออนไลน์ mvp456day
สอบสวนน.ส.ธาราทิพย์รับว่าได้ โพสต์โฆษณาเพื่อเป็นการเชิญชวน ชักชวนบุคคลที่ติดตามให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ โดยได้รับว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างที่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE ชื่อ “YuWeDa99” และได้รับค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 50,000 บาท
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา“ทําอุบายล่อ หรือช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน”
นอกจากนี้ยังควบคุมตัวนายสรพงษ์ อายุ 25 ปี นายเบญ อายุ 24 ปี ทำงานเป็นแอดมินตอบปัญหาของลูกค้าที่สมัครเข้าเล่นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE@ ให้กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ “Vagabets” ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวเปิดให้มีการให้เข้าเล่นทั้งพนันฟุตบอล ,ไพ่, สล็อต, บาคารา, หวย และการพนันอื่นๆ
เป้าหมายสองเข้าทำการตรวจค้น บ้านในพื้นที่ ม.9 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบนายณัฐฯ อายุ 40 ปี เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน X (ทวิตเตอร์) ชื่อ “alone (@tuck944) ” ผู้ติดตามจำนวน 80,665 คน และมีการโพสต์โฆษณาพนันออนไลน์ Perfects123 และตรวจพบการโพสต์เชิญชวนชำระเงินเข้ากลุ่มไลน์ภาพโป๊เปลือย แชทกลุ่มจำนวน 4 กลุ่ม มีคลิปวีดีโอลักษณะลามกอนาจาร แสดงการสำเร็จความใคร่ อย่างชัดเจนโดยเปิดเผยอวัยวะเพศของผู้ต้องหา
สอบสวนนายณัฐฯ รับว่าได้โพสต์โฆษณาเพื่อเป็นการเชิญชวน ชักชวนบุคคลที่ติดตามให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ โดยได้รับว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างที่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE ชื่อ “KON” ค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 6,000 บาท และยอมรับว่าตนเป็นผู้ผลิตภาพและคลิปวีดิโอ โพสต์ลงกกลุ่มเพื่อหารายได้ โดยได้เก็บสมาชิกเข้าชม รายละ 300 บาทต่อเดือน
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา“ทําอุบายล่อ หรือช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน, "ผลิต มีไว้ นำเข้า ส่งออก หรือยังคงจัดให้แพร่หลายซึ่งสิ่งลามก เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน " และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก
เป้าหมายที่สาม เจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบ้านพื้นที่ ม.2 ต.ปากบอง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พบ นายกานต์ฯ อายุ 24 ปี เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชัน(อินสตราแกรม) ชื่อ “_nann_nie_ ” ผู้ติดตามจำนวน 102,000 คน และมีการโพสต์โฆษณาพนันออนไลน์ Winsiam88
เป้าหมายสี่เจ้าหน้าที่บุกค้นบ้าน ม.10 ต.ยุหวา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พบ นางสาวทับทิม อายุ 29 ปี เป็นผู้ใช้แอพลิเคชั่นเฟซบุ๊คชื่อ “กุ๊ฟกิ๊ฟ 'ฟินเฟร่อออ'อ” ผู้ติดตามจำนวน 1,700 คน และมีการโพสโฆษณาพนันออนไลน์ angie88 สอบสวนนางสาวทับทิม รับว่าได้โพสต์โฆษณาเพื่อเป็นการเชิญชวน ชักชวนบุคคลที่ติดตามให้เข้าไปเล่นพนันออนไลน์ โดยได้รับค่าจ้าง 3 วัน 200 บาท