แจ้ง 2 ข้อหาหนัก! รองสารวัตรฯปืนโหด ยังรักษาตัวรพ. แม่เผยลูกชายเคยบอกเมียจะฟ้องหย่า-ไม่ยืนยันปมหึงหวงเทรนเนอร์ฟิตเนส

บุรีรัมย์- ตร.แจ้ง 2 ข้อหาหนัก รองสารวัตรฯปืนโหดยิงเมียดับ-แม่ยายเจ็บ เจ้าตัวยังรักษาตัวที่ รพ.นางรอง หลังถูกประชาทัณฑ์ ด้านแม่ยายอาการยังสาหัสส่งรักษาต่อ รพ.บุรีรัมย์ แม่รองสารวัตรฯเผยตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลูกชายเคยบอกภรรยาจะฟ้องหย่าหลายครั้ง แต่ไม่ทราบสาเหตุ ส่วนเรื่องหึงหวงว่ามีเทรนเนอร์ฟิตเนสหน้าร้านเกิดเหตุ มาชอบลูกสะใภ้และไปพูดว่าเป็นแฟนใหม่ลูกสะใภ้ นั้นไม่รู้ว่าจริงหรือไม่
วันนี้ ( 18 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน คืบหน้ากรณี “ร.ต.อ.ธีรพงษ์" รองสารวัตรจราจรปืนโหด สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ใช้อาวุธปืนประจำกายยิง น.ส.ตรีรยา อายุ 39 ปี ภรรยาเสียชีวิต และยิง นางมัณฑนา อายุ 58 ปี แม่ยายบาดเจ็บสาหัส ที่หน้าร้านฟิตเนสแห่งหนึ่งใน อ.นางรอง. จ.บุรีรัมย์ เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (17 มิ.ย.69) หลังจากที่รองสารวัตร คนก่อเหตุ ได้ตามมาเคลียร์กับภรรยา เรื่องการแบ่งลูกไปเลี้ยง เนื่องจากทั้งคู่ได้แยกกันอยู่ได้ราว 2-3 ปีแล้ว แต่ทั้งคู่ตกลงกันไม่ได้ เกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน จนรองสารวัตรชักอาวุธปืนที่พกติดตัวมา ยิงแม่ยายสาหัส และ ยิงศีรษะภรรยา 2 นัด จนเสียชีวิต
ล่าสุด ศพของภรรยา ถูกส่งไปชันสูตรที่ รพ.บุรีรัมย์ ส่วนแม่ยาย ที่ถูกยิง บาดเจ็บ ส่งรักษาต่อที่ รพ.บุรีรัมย์ เนื่องจากอาการยังสาหัส ส่วนรองสารวัตรฯ มือยิง ซึ่งถูกชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์และเข้าล็อกตัวหลังก่อเหตุ จนได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดยังนอนรักษาตัวที่ รพ.นางรอง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันการหลบหนี
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบวัตถุพยาน เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดี โดยตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนในวันนี้เพิ่มเติม จากการรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพิสูจน์หลักฐาน พบว่ามีลูกปืนขัดลำกล้องอยู่หนึ่งนัด
เช้าวันนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย เทรนเนอร์ฟิตเนสและช่างก่อสร้าง ในส่วนรองสารวัตรฯ ผู้ต้องหาต้องรอให้ออกจากโรงพยาบาล เบื้องต้นได้แจ้งข้อหารองสารวัตรที่ก่อเหตุ 2 ดำเนินคดี 2 ข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามฆ่า”
ขณะที่พ่อแม่ และน้องชายของรองสารวัตรมือยิง ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมรองสารวัตร ซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ รพ. ก่อนจะมาให้ข้อมูลกับร้อยเวรฯ ที่โรงพัก
จากการสอบถามแม่ของ ร.ต.อ. ผู้ก่อเหตุ บอกว่า ทราบข่าวก็ตกใจมากรีบเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องในครอบครัวของลูกชายว่าเขามีปัญหาอะไรกัน เพราะไม่กล้าถามเนื่องจากเป็นเรื่องภายในครอบครัว เว้นแต่ลูกจะเล่าให้ฟังเอง ที่ผ่านมาลูกก็เคยพูดว่าภรรยาอยากจะฟ้องหย่าหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้ถามว่าเขามีอะไรกัน ปกติเป็นคนกรุงเทพฯ แต่พอลูกชายแต่งงานก็มาปักหลักอยู่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ประมาณ 10 ปีแล้ว แต่ทำงานอยู่ จ.นครราชสีมา ก็ไม่ค่อยได้มาหาลูกที่ อ.หนองกี่ เพราะเห็นเขามีครอบครัวแล้วและมีอาชีพที่มั่นคงแล้ว จึงไม่ได้ห่วงอะไรมาก แต่ทราบว่าเขาแยกกันอยู่ได้สักพักแล้ว ก็น่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวเขาเอง ไม่คาดคิดว่าลูกชายจะมาก่อเหตุแบบนี้ ตกใจและเสียใจ
ส่วนเรื่องหึงหวง ได้ยินข่าวว่ามีเทรนเนอร์ที่ฟิตเนสหน้าร้านที่เกิดเหตุ มาชอบลูกสะใภ้และไปพูดกับคนอื่นๆ ว่าเป็นแฟนใหม่ลูกสะใภ้ ตนก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ เพราะตอนที่ไปเยี่ยมลูกที่ รพ. ก็ถามแค่เรื่องอาการว่าเป็นยังไงบ้าง ไม่กล้าถามว่าเพราะสาเหตุอะไรถึงก่อเหตุแบบนั้น ในฐานะแม่ก็เสียใจไม่อยากให้เกิด ก็ตั้งใจจะเดินทางไปงานศพลูกสะใภ้ที่เสียชีวิต